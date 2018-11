Estados Unidos contraría a Lopetegui tras fracaso en Real Madrid

La Selección de Estados Unidos quiere calificar sí o sí al Mundial de Qatar 2022 después de su ausencia en Rusia 2018. Para tal objetivo, las autoridades del balompié norteamericano estarían pensando contratar a Julen Lopetegui.

Según reportes difundidos por diario AS, la US Soccer se interesó en el ex técnico del Real Madrid debido a su buen trabajo con jóvenes, pues basta recodar que ganó dos Campeonatos de Europa Sub-19 y 21 con España.

Actualmente, Dave Sarachan funge como entrenador interino de las Barras y las Estrellas; sin embargo, tal combinado anhela contar con un entrenador de alto prestigio de cara a la Copa del Mundo 2026 que jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Recordemos que Lopetegui salió de España por la puerta de atrás luego de anunciar su vínculo con el Real Madrid, de donde también fue echado luego de sus pobres resultados.