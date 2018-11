Efectos secundarios de la vacuna contra la influenza que son totalmente NORMALES

Adulto o niño, lo cierto es que a nadie le gusta vacunarse y, si es posible, ¡lo evitamos! Como es el caso de la vacuna contra la influenza que, bajo la excusa de que tiene por efecto secundario “la gripe”, decimos no cada vez que nos las quieren aplicar.

Sin embargo, y de acuerdo al Centers for Disease Control and Prevention, en Estados Unidos, experimentar una infección respiratoria no es un efecto secundario de la vacuna contra la influenza. ¡Es un mitos!

“Las vacunas contienen virus inactivos; ya no son infeccioso, por lo que no puede ocasionar la enfermedad”.

¿Qué efectos tiene la vacuna de la influenza?

Al igual que cualquier medicamento, las vacunas pueden tener efectos secundarios, algunos de ellos y que son TOTALMENTE NORMALES son:

Dolor, enrojecimiento o inflamación en donde se administró la inyección

Dolor de cabeza

Fiebre

Náuseas

Dolores musculares

¿Cuándo debes preocuparte?

Si después de que te vacunaron presentas:

Dificultad para respirar

Voz ronca

Hinchazón alrededor de los ojos o labios

Urticaria

Palidez

Debilidad

Ritmo cardíaco acelerado o mareos

Si presentas cualquiera de estos síntomas es indispensable que acudas al médico de manera urgente; si lo que presentas son efectos secundarios “normales” aquí te decimos cómo tratarlos.

Para el dolor muscular, cabeza o síntomas “parecidos a la gripe”, toma un analgésico como ibuprofeno.

Dolor de brazo, aplica una compresa fría en el lugar donde recibiste la inyección.

Si bien en los últimos años hemos escuchado que las vacunas son “innecesarias” no es así, recuerda que éstas nos permitieron erradicar enfermedades mortales como la viruela y disminuir el contagio de padecimientos incapacitantes como la poliomielitis.

¡Ve por tu vacuna contra la influenza!

Fuente: Salud 180