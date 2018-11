Retiran 70 toneladas de basura de contenedores públicos en una semana

Dany Ortega

Más de 70 toneladas de basura se acopiaron durante una semana en los contenedores que instaló personal de Servicios Públicos Municipales en siete puntos de la ciudad, informó Norberto Barraza Almazán.

El coordinador de la dependencia señaló que la iniciativa se dio a raíz de la falta de camiones recolectores, sin embargo dijo que el próximo año volverán a prestar el servicio dos veces por semana para evitar la acumulación de residuos extra.

“Hermosillo necesitaba estos contenedores para evitar que el excedente de basura se deposite en lotes baldíos”, manifestó.

Asimismo, dijo que en estos puntos se encuentra la Unión de Recolectores de Desechos Industriales y Domésticos del Basurero Municipal recuperando el plástico, cartón, papel, aluminio y lámina.

Comentó que los puntos con mayor afluencia son los que están situados en los bulevares Encinas y Solidaridad, Progreso y Solidaridad, así como el estacionamiento del Gimnasio Polifuncional “Ana Gabriela Guevara”.

Barraza Almazán reveló que ya se han acercado indigentes en busca de los residuos, e incluso el pasado viernes los vándalos incendiaron el contenedor ubicado en la confluencia de los bulevares Morelos y Portillo.

“Los indigentes se acercan, pero les decimos que por cuestión de orden no podemos tenerlos ahí, además algunas personas nos prendieron el viernes un contenedor, pero lo bueno que no paso a mayores, por lo que invito a la población a que no los dañen ya que son para su propio beneficio”, añadió.