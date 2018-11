¿Qué pasó con el anillo de compromiso de Paris Hilton?

Como te informamos, Paris Hilton ya no se casa y ahora todos nos preguntamos ¿qué pasó con su anillo de compromiso?

De acuerdo con TMZ, la socialité aún conserva la joya que Chris Zylka le entregó. Dado que ella fue quien terminó el compromiso, y de acuerdo con la ley de California, debe entregarlo a la persona que pagó por él.

No obstante, Paris y Chris no se han visto desde la separación por lo que él no le ha exigido entregue el anillo, pero eso no significa que está dispuesto a perderlo, después de todo costó 2 millones de dólares.

Pese a que el anillo fue cortado a la medida de la socialité, desde que le fue entregado este se perdió en una fiesta, afortunadamente lo recuperaron a la brevedad. Según parece, NO ESTABA DESTINADO PARA ELLA.

Fuente: SDP noticias