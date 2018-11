Organizaciones y especialistas rechazan Guardia Nacional militarizada

Rechazo a una Guardia Nacional militarizada externaron más de un centenar de organizaciones así como 500 especialistas en una carta dirigida al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional porque significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por que atraviesa el país”, expresaron.

Pidieron no olvidar lo que López Obrador y su equipo habían subrayado durante varios años en cuanto a que “las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública”, porque “la militarización no ha dado ni daría resultados”.

De acuerdo con las organizaciones y especialistas, la militarización no soluciona problemas que responden a factores socioeconómicos y criminógenos, por lo que le aconsejaron impulsar la Policía Federal y local.

Asimismo, resaltaron que la propuesta es “indolente e irresponsable”, además le reprocharon que haya ignorado la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales.

Determinaron que la Guardia Nacional tendrá consecuencias políticas profundas, porque absorberán atribuciones que han correspondido a las autoridades civiles.

Al respecto, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, pidió a López Obrador echar atrás su propuesta.

“Está a tiempo de volver a su discurso que las fuerzas armadas no deberían volver a las calles, para eso está la policía”, comentó a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Indicó que hasta ahora, la militarización no ha dado ni dará resultados, por lo que aconsejo preparar a policías para no dejarlos en abandono.

“Los policías también son del pueblo”, pero no han dado resultados “por culpa de las autoridades corruptas, que no les han dado el apoyo”, comentó.

Fuente: SDP noticias