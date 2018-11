Importante personaje iba a morir en Sex and the City 3

Un periodista pudo haber revelado la trama de la tercer película de Sex and the City, la cual -hasta el momento- no cuenta con luz verde para realizarse.

Durante un episodio de su podcast Origins, James Andrew Miller, teniendo como invitado a Chris Noth, reveló:

“Las personas cercanas a Kim (Cattral) creen que el guión no tenía mucho que ofrecer al personaje de Samantha”.

Por lo que afirmó haber leído la versión anterior al guion y continuó: “Señalan el hecho de que exige que el Sr. Big muera de un ataque al corazón en la ducha, relativamente al principio de la película, lo que hace que el resto de la historia sea más sobre cómo Carrie, de cómo se recupera de la muerte de Big, sobre la relación entre las cuatro mujeres”.

No obstante, la muerte de Big no ocurrirá porque la nueva película no es un hecho.

Al respecto, Chris aseguró no haberse enterado de la muerte de su personaje, solo sabía que el “guion” era superior a las dos películas anteriores.

Fuente: SDP noticias