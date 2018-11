Harley dejará al Joker, según el nuevo nombre de Birds of Prey

Con una sola imagen, Margot Robbie, mejor conocida por interpretar a Harley Quinn en Suicide Squad; reveló varios datos de la producción de la película Birds of Prey. Antes que nada, te dejamos la fotografía.

Como puedes ver, se trata del guión aprobado para la película, lo cual confirma que esta será la siguiente obra de DC que Warner producirá, dejando de lado cualquier especulación al respecto.

Por otra parte, y lo que más ha resaltado, es el nombre completo del filme, que es “Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”; que indica que Harley será la gran protagonista de la historia, además de dar a entender que se abordará su separación del Joker, con quien tenía una relación en Escuadrón Suicida, tanto así que gran parte de la película se la pasó tratando de escapar para regresar con su pudín.

En esta ocasión, parece que se dio cuenta de lo enfermizo de ese noviazgo, dejándolo de lado de una vez por todas; esto va acorde a los cómics de DC, donde Harley abandonó al payaso desde el inicio de la etapa Rebirth. Asimismo, fans han comenzado a especular que esta sería la confirmación de que Jared Leto no regresaría como el icónico villano.

Por lo pronto, habrá que esperar para ver cómo se desarrollan las siguientes películas del DCEU.

Fuente: SDP noticias