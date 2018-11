Carla Estrada envía mensaje a Niurka tras polémicas declaraciones sobre William Levy

Luego de que Niurka amenazara a William Levy con “partirle su madre” si seguía hablando mal de Juan Osorio, a la par que reveló que este se acostó con la productora Carla Estrada para tener un pase directo a las telenovelas de Televisa, la nueva invitada a este chisme da su primera declaración.

Para los micrófonos de Telemundo, Estrada declaró: “me duele, me da tristeza que una mujer que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral ni somos grandes amigas ni conoce realmente mi trayectoria ni mi persona como para que se exprese así de mí, pero bueno finalmente cada quien. Me da mucha tristeza, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí”.

Asimismo dejó claro que a William le encanta México, los tacos y las mexicanas por lo que no tiene ningún problema con realizar proyectos en nuestro país.

Finalmente le envío un mensaje a la ex de Osorio: “Que te bendiga Dios y ojalá que tu vida esté llena de amor para que irradies amor a tu alrededor al igual que yo”.

Fuente: SDP noticias