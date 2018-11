Adamari López reaparece en los medios y habla sobre su salud

Adamari López finalmente salió del hospital y habló de la enfermedad que la mantuvo varios días internada obligándola a alejarse de las pantallas de Telemundo.

La ausencia de la presentadora en el programa Un Nuevo Día fue justificada con un problema respiratorio. Tras dejar el hospital, López rompió el silencio a través de las pantallas del matutino que conduce y dijo:

“Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones”, reveló.

“Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto, hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas, pero estoy bien en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y voy a regresar a la normalidad”.

hasta el momento no se sabe cuando será que la conductora retome la conducción del matutino, pues por ahora está enfocada en su recuperación.

“Tengo terapias todos los días para poder fortalecer mi cuerpo y para poder fortalecer la voz, en el proceso hubo muchos cambios de los que hay que irme recuperando y lleva su tiempo. Es un proceso lento, que me gustaría que fuera más rápido porque yo soy más desesperada pero nada los médicos dicen que a tomar las cosas con calma, de momento no debería estar en un lugar donde hay gente enferma, todavía mi sistema inmunológico está débil, así que me toca no ir a los centros comerciales que tanto me gustan”, finalizó.

Fuente: SDP noticias