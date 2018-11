Va el Tri Sub-20 a la final del Premundial

El Fair Play tiene a México en la Final del Premundial Sub-20. El Tricolor empató en todos los rubros que podía contra Panamá. Un 2-2 en el IMG Academy, con lo que ambos llegaron a cuatro puntos, tres goles a favor y tres en contra, así que el criterio de desempate fue la menor cantidad de puntos con base en la cantidad de amarillas y rojas en los partidos del Grupo H, y ahí México se impuso.

Cada tarjeta amarilla costaba un punto. México sólo tuvo una amarilla (una unidad negativa), mientras que Panamá tuvo dos.

La cartulina que hizo la diferencia fue la que al 65′ recibió Mikel Díaz, ¡por reclamar!

El árbitro les había perdonado a los canaleros la amonestación de Manuel Gamboa, quien cometió un penal absurdo al interrumpir con la mano el viaje del balón.

Así que el berrinche de Díaz hoy tiene a México pensando en la Final contra Estados Unidos u Honduras.

No fue sencillo para el Tricolor, que se fue al descanso perdiendo 2-0 gracias al doblete de Ernesto Walker; el panameño marcó al 33′ al colocar la pelota rasa, hacia el lado izquierdo, tras una pelota retrasada de Saed Díaz.

En el último minuto de la compensación anotó mediante un cabezazo, tras un tiro de esquina.

A México le sobró amor propio en el complemento. Édgar López falló un remate con el arco vacío, luego de que el portero se techara en un centro a segundo poste, pero el equipo dirigido por Diego Ramírez no desistió y reaccionó comandado por Diego Lainez.

El juvenil del América no sólo provocó el penal bien ejecutado por Daniel López al 53′, sino que asistió a Daniel Hernández al 60′, para ese golazo del empate, un tiro al ángulo superior derecho.

Incluso con la ventaja de las tarjetas, México quiso liquidar mandando hasta a los centrales al ataque, una apuesta muy arriesgada porque Panamá tuvo un par de contragolpes brutales, pero fue al 90′ cuando a más de uno le latió el corazón a mil por hora cuando Axel McKenzie estrelló la pelota en el poste derecho, tras un cabezazo; fue el segundo balón que los canaleros mandaron al poste en este partido.

No hubo espacio para más y el miércoles el Tricolor buscará, ante Estados Unidos, ser el monarca de la Concacaf gracias a su pundonor y al Fair Play.