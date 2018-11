Se juega Tri femenil pase a Cuartos

La Selección Femenil se juega su pase a Cuartos de Final este martes, cuando se mida a Japón en el tercer duelo de la fase de grupos.

Luego de haber derrotado el viernes pasado a Brasil, logrando un resultado histórico, la escuadra que dirige Mónica Vergara está a un paso de avanzar, ya que si empatan con el cuadro nipón, ambos cuadros llegarán a cinco unidades, para seguir en la pelea, dejando en el camino a Sudáfrica y el conjunto verdeamarelho, que actualmente marchan en el tercer y cuarto lugar del sector “B” con un punto cada uno.

El conjunto nacional entrenó en Punta del Este, donde se afinaron los detalles para este encuentro, en el que no se prevén cambios en la alineación.

“Venimos en ascenso, hemos mejorado partido a partido, por lo que estoy muy tranquila, con mucha confianza en que mañana será el mejor del equipo en este torneo”, dijo Mónica Vergara.

“Saldremos como las hemos mentalizado cada partido, vamos a salir a dar el 100 por ciento y lo más importante mañana es sumar, sin hablar de marcadores, hay que atacar y salir de la cancha con la satisfacción de haber dado todo y esperamos que el resultado sea el mejor para nosotros”.

Japón venció a Sudáfrica 6-0 y ahora se dispone a seguir su camino a los Cuartos de Final.

“Nuestro rival tiene mucha historia, el desarrollo técnico de sus jugadoras es muy bueno, con mucho orden, pero estamos preparadas y siempre es motivante tener a Japón enfrente, porque te obliga a sacar lo mejor de ti, y disfrutaré mucho de este encuentro”, recalcó la estratega del Tricolor.

“Me siento como el mejor carro del mundo, blindado, tengo un Cuerpo Técnico que me ha arropado increíble en este proceso. El trabajo de las niñas dentro de la cancha me ha respaldado mucho, estoy disfrutando cada momento, ha sido un proceso de ensueño y esto me pide cada partido que crezca, que de lo mejor de mí y solo me queda ser más ambiciosa y dar el máximo para potenciar a las jugadoras”.