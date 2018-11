Muere de un infarto Héctor Beltrán Leyva en Toluca

El capo conocido como “El H”, estaba recluido en el penal federal de El Altiplano

El capo Héctor Beltrán Leyva, “El H”, falleció la tarde de ayer en un hospital de Toluca, Estado de México, confirmaron fuentes de la Secretaría de Gobernación.

Tras sufrir un paro cardiaco en el penal federal de El Altiplano fue llevado al Centro Médico López Mateos y murió alrededor de las 16:00 horas.

El “H”, de 56 años de edad, quien fue colaborador cercano de Joaquín, “El Chapo” Guzmán, y ex líder del Cártel de los Beltrán Leyva, se encontraba recluido en el Cefereso Número 1 desde el 2 de marzo de 2016, donde enfrentaba un proceso federal por narcotráfico.

Tras el fallecimiento del capo, se informó a las autoridades correspondientes y a sus familiares, para que efectúen los trámites de entrega del cuerpo.

A las 15:07 horas, el encargado de la seguridad del penal reportó que Beltrán Leyva presentaba dolores intensos en el lado izquierdo del pecho.

Médicos del centro federal le brindaron los primeros auxilios conforme a los protocolos, pero al notar que no se recuperaba, las autoridades carcelarias decidieron trasladarlo al hospital.

Luego de ser atendido en el área de urgencias, los doctores reportaron el deceso del reo con número de expediente 3889-AJ-16.

La Secretaría de Gobernación afirmó que Beltrán Leyva recibió la atención médica que requirió y que el personal del nosocomio, así como del centro federal, agotaron todos los recursos clínicos a su alcance para poder restablecerlo.

“El H” fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República y el Ejército en octubre de 2014 en un restaurante de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Estaba acusado de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Beltrán era solicitado en extradición para ser juzgado por la Corte Federal del Distrito de Columbia por diversos delitos de narcotráfico.

El año pasado, un juez federal ordenó reponer su proceso debido a que el juzgado que estuvo a cargo del procedimiento no citó a los peritos forenses necesarios para dictaminar si la identidad del reo es la misma del presunto narcotraficante reclamado por Estados Unidos.