Peña Nieto “no murió de pie, murió de rodillas”; debería haber gobernado hasta el último minuto

La carretera de “Cuatro Carriles” quedará terminada para finales del próximo año si bien no va, porque todavía falta todo el norte del estado, de Santa Ana a Nogales. Para entonces, el tramo Hermosillo a Santa Ana, que es asfalto y no de cemento hidráulico, le quedará menos del 50 por ciento de vida útil, por lo que será que ser cambiado. O sea, esto va para rato. Todo dependerá del nuevo gobierno federal, que con un poco de voluntad política quedará en 2019… Esperemos

El presidente Enrique Peña Nieto le falló a los sonorenses, que era lo único que le pedían, que estuviera lista para antes de que terminara su sexenio. Es más, había un compromiso del mandatario y del delegado de Secretaría de Comunicaciones Y Transporte (SCT) en Sonora, Francisco Javier Hernández Armenta, pero todo quedó en promesa. Hubo muchos contratiempos, porque fallaron las empresas constructoras y los únicos afectados fueron los usuarios de la rúa.

Al presidente Peña Nieto ya le quedan 10 días en el poder, además lleva ya cinco meses sin trabajar y percibiendo un salario millonario. Desde que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección constitucional, el actual mandatario le cedió todo el poder, o sea, “El Peje” será presidente más de seis años, si es que termina su mandato de ley. Hizo mal Peña retirarse antes de tiempo, pero su partido no le dijo nada. “Los priistas murieron hincados”.

Peña Nieto debería haber gobernador hasta el último minuto de su mandato. “No murió de pie, murió de rodillas”, ante un presidente electo que ha aprovechado muy bien los cinco meses para empezar a gobernar un país en crisis de credibilidad. Los mexicanos ya no creen en el sistema política de México y no creo que López Obrador vaya a cambiar las cosas para bien. Creo que vamos a retroceder, ojalá me equivoque, por el bien del país, pero no lo creo.

Impulsa gobernadora Claudia Pavlovich preparación académica de adultos

La educación dignifica y engrandece al ser humano, porque lo ayuda y motiva a enfrentar cualquier adversidad con mayor fortaleza y más herramientas para salir adelante, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la toma de protesta al Patronato Pro-Educación de los Adultos del Estado de Sonora A.C, del cual es presidenta honoraria.

Señaló que cuando un adulto decide continuar con sus estudios o instruirse en alguna materia, inspira a los demás miembros de la sociedad a seguir por el camino de la preparación y contribuye a resolver cualquier problema que pudiera existir en la comunidad.

“La educación es la clave para acabar de raíz con muchos de los problemas que pudiésemos tener, la educación hace que nuestros jóvenes no vayan e incurran en otras situaciones, y la educación en los adultos también”, consideró.

Este Patronato es una Asociación Civil con personalidad jurídica y patrimonio propio sin fines de lucro, que busca apoyar al Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) en sus tareas educativas.

Luis Edmundo Grijalva Parra, presidente ejecutivo del Patronato Pro-Educación de los Adultos del Estado de Sonora A.C., dijo que impulsar la educación entre los adultos de Sonora es dejar un legado para cambiar a nuevas generaciones.

“Cuando alguien ve a su papá o a un adulto mayor estudiando es una motivación diferente a cuando es un niño, motivas diferente, es dejar una semilla muy importante hacia el futuro, es cambiar generaciones”, expresó.

Al respecto, el director general del ISEA, Juan Ángel Castillo Tarazón, expuso que la educación en Sonora es ejemplo en el país, al grado de estar por levantar “bandera blanca” en el rubro de alfabetización, al estar por debajo del cuatro por ciento de la población con analfabetismo, de acuerdo a los estándares de la Unesco.

Unison no tiene adeudos con Isssteson: Rector Velázquez Contreras

La Universidad de Sonora no tiene adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Isssteson), y los señalamientos hechos en este sentido son imprecisos, dijo el rector de esa casa de estudio, Enrique Fernando Velázquez Contreras.

Reconoció que la Universidad de Sonora ciertamente no está actualizada con la Ley 38 de Isssteson, por lo que ese es el principal problema financiero que enfrenta esta administración universitaria, motivo por el cual todas las gestiones en términos presupuestales que la institución ha realizado, son para estar en la posibilidad de firmar un nuevo convenio con este organismo y aportar las cuotas correspondientes.

Recordó que en 2005 se modificó la Ley de Isssteson y la institución no ha signado un convenio armonizado en este sentido, manteniéndose vigente el que data de 1990. “Estamos muy conscientes de ello; pero no es una cuestión sencilla de resolver, pues no se trata sólo de voluntad”.

“El Isssteson es una institución que nos ha dado mucho a los universitarios y debemos protegerla; estamos de acuerdo que debemos cooperar para salir adelante”, indicó Velázquez Contreras.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

[email protected]