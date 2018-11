Anuncian candidatos al Salón de la Fama

Mariano Rivera, el taponero que más juegos ha salvado en la historia de las Grandes Ligas, y el toletero Miguel Tejada figuran por primera vez en la lista de candidatos al Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos.

Son dos de los 20 peloteros a ser tomados en cuenta por primera ocasión. La lista incluye además a Edgar Martínez y otros 14 ex jugadores que ya fueron considerados pero no reunieron los votos necesarios.

El finado Roy Halladay, el zurdo Andy Pettite y los infielders Todd Helton y Michael Young serán opciones también por primera vez, según anunció el lunes la Asociación de Reporteros de Beisbol de Estados Unidos.

Roger Clemens y Barry Bonds, cuyas imágenes se vieron manchadas por el presunto uso de esteroides, aparecen en las papeletas por séptima ocasión. Clemens ha sumado votos con el correr de los años, pero no pasó del 57,3% en la última votación, por lo que se quedó a 75 votos del 75% necesario para ser elevado al Salón. Bonds recibió el 56,4% y la faltaron 79 votos.

Martínez llegó más cerca al cosechar el 70,4%, a solamente 20 votos. Mike Mussina recibió el 63,5%.