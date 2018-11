Admite Unison rezago en cumplimiento de Ley 38

Sin embargo, el rector Enrique Velázquez negó que se tengan adeudos con el Isssteson

La Universidad de Sonora no tiene adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Isssteson), y los señalamientos hechos en este sentido son imprecisos, puntualizó hoy el rector de esta casa de estudio, Enrique Fernando Velázquez Contreras.

Reconoció que la Universidad de Sonora ciertamente no está actualizada con la Ley 38 de Isssteson, por lo que ese es el principal problema financiero que enfrenta esta administración universitaria, motivo por el cual todas las gestiones en términos presupuestales que la institución ha realizado, son para estar en la posibilidad de firmar un nuevo convenio con este organismo y aportar las cuotas correspondientes.

Recordó que en 2005 se modificó la Ley de Isssteson y la institución no ha signado un convenio armonizado en este sentido, manteniéndose vigente el que data de 1990.

“Estamos muy conscientes de ello; pero no es una cuestión sencilla de resolver, pues no se trata sólo de voluntad”.

“El Isssteson es una institución que nos ha dado mucho a los universitarios y debemos protegerla; estamos de acuerdo que debemos cooperar para salir adelante”, indicó Velázquez Contreras.

Para solucionar esto “tenemos dos situaciones importantes: convencer a las autoridades financieras del Estado a que nos incremente el porcentaje que como patrón debemos aportar, y el otro tema es que debemos convencer también a los sindicatos, Staus y Steus, a incrementar las cuotas como trabajador”.

Reveló que para lograr lo anterior realiza las correspondientes gestiones, sosteniendo diversas reuniones con representantes de los gobiernos estatal y federal, del Isssteson, así como de los sindicatos universitarios.

“Nuestras negociaciones para incremento del subsidio tanto estatal y federal no son para nuevos edificios, no es para nuevas carreras, no es para abrir nuevos campus -que nos lo han solicitado y sería un crecimiento importante para la Universidad- sino que es para poder cumplir con la Ley 38 del Isssteson, esa es la prioridad”.

El rector mencionó que si bien es la administración universitaria la que debe firmar un nuevo convenio, esto no puede hacerlo sin el consenso de ambos

sindicatos universitarios, precisando además que mantiene comunicación permanente con los representantes sindicales a fin de alcanzar los acuerdos necesarios.

Cuestionado sobre la supuesta suspensión del servicio médico a los derechohabientes de la Universidad de Sonora a causa de la anterior situación, indicó que no ha recibido notificación oficial en ese sentido por parte del Isssteson, pero el área jurídica de la Universidad evalúa lo procedente en caso de que esto se presente.

Comentó que la situación de la Universidad de Sonora es muy diferente a la de otros organismos que tienen adeudos de cuotas.

“Nosotros no tenemos adeudos de cuotas, pero efectivamente no estamos actualizados en la Ley 38, vamos a seguir trabajando en ello”, subrayó.

La actual problemática financiera de Isssteson no es a causa de la Universidad de Sonora, sin embargo, todos los organismos afiliados a dicha institución debemos cuidarla, enfatizó.

Comentó que en virtud de no cotizar con el total del salario integrado, los trabajadores de la máxima casa de estudios se jubilan aproximadamente con un 65 por ciento del mismo, lo que en este aspecto no hay afectación para el Isssteson.

“Entendemos que debemos cuidar al Isssteson, que está en una situación crítica y a nadie nos conviene que le vaya mal. No podemos hacernos a un lado y decir ‘es sólo problema de Isssteson, no’; es un problema de todos los organismos que dependemos del instituto para el otorgamiento de los servicios de salud y pensiones y jubilaciones, y vamos a seguir haciendo todo nuestro esfuerzo para que tenga finanzas sanas”, afirmó.