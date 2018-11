Robbie Williams se lleva la ‘corona’ Como campeón del pop

El carismático cantante británico escenificó su ‘The Heavy Entertainment Show’, en el cierre de la primera jornada del festival Corona Capital 2018

El astro británico del pop Robbie Williams ofreció la noche del sábado y hasta entrada la madrugada del domingo, un concierto lleno de sorpresas, impactando a la audiencia cuando apareció su padre en el escenario para interpretar el tema Better man, con el cual le rindió homenaje, haciendo llorar a varios de los asistentes.

“Les quiero presentar a mi padre”, fueron las palabras que conmovieron a los miles de fanáticos presentes en el Corona Capital, quienes aplaudieron y cantaron los coros de Better man, en la que por momentos Robbie le hacía alabanzas a su padre y decía, “es el mejor hombre del mundo”, haciendo estremecer a los presentes que derramaron lágrimas.

El cantautor ingles de 44 años salió al escenario en punto de las once de la noche —ataviado como si fuera un boxeador, un campeón del pop— ante miles de admiradores que esperaron todo el día para verlo con su espectáculo The Heavy Entertainment Show, y se presentó usando una falda escocesa y una sudadera negra, en una aparición en el escenario que causó que se desatara la locura entre sus fans.

“Buenas noches, yo soy Robbie Williams”, fueron las primeras palabras de la noche del británico, haciendo gritar con euforia “Robbie, Robbie” a la audiencia, que no paraba de saltar y moverse de un lado a otro.

Con un humor muy hilarante y sobre todo muy bromista, hacia chistes o contaba historias muy locas, se levantaba la falda en todo momento haciendo que sobre todo las mujeres, gritaran muy eufóricas y dijeran cosas como “te amo” a lo que Williams sonreía.

De manera sorpresiva se bajó del escenario y acercándose al público, lo cual ocasionó que miles se abalanzaran hacia el templete, para poder tocar a su cantante favorito y sin que nadie se lo imaginara, el cantante besó a una fanática.

“Hola, ¿me extrañaron?”, decía Robbie mientras jugaba con los fanáticos para que repitieran sonidos que el hacía, mismos que el público replicaba sin dudarlo, haciendo que en cada canción las miles de voces cantaran al unísono todas sus canciones.

La noche avanzaba y Robbie Williams seguía sorprendiendo en cada momento, haciendo que la expectativa de lo que pasaría después creciera en el público, y fue con la canción Something stupid que ocurrió algo inaudito, el cantante subió a una chica al escenario, a la que después de darle un beso en la boca, le cantó el tema al oído.

Después de tal escena, la audiencia sabía que todo podía pasar, así que el intérprete en ocasiones bailaba junto a sus bailarinas, que en todo momento hacían diferentes coreografías, y se cambiaban de vestuario, siendo parte fundamental del show.

Williams hizo un homenaje al fallecido George Michael interpretando Freedom y también cantó a capela fragmentos de Livin’ On a Prayer, de Bon Jovi; Rehab, de Amy Winehouse; Don’t You Want Me, de The Human League y Take On Me, de A-ha.

Además la gran producción de la escenografía fue muy notable, ya que la iluminación fue uno de los factores importantes del show, que con luces de colores moviéndose al ritmo de las canciones, hacían que la parte visual resaltara en gran medida.

Robbie Williams interpretó varios temas desde los más recientes, hasta sus más grandes éxitos, que ya son considerados íconos en la escena musical, como Rock DJ y Feel, sin embargo la mayoría del público presente esperaba con muchas ansias Angels tema con el que cerraría su show.

Pero como sorpresa de último momento, Williams usando una camiseta de la selección mexicana, mostró la letra de la canción My way, popularizada por Frank Sinatra, en las pantallas y diciendo: “les gusta el karaoke, porque es lo que vamos a hacer, sigan la letra”, interpretó el tema junto a la multitud, y por si fuera poco, volvió a hacer un remix a capella de sus éxitos con el que finalmente se despidió del público.