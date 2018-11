Reconoce Semarnat a DiCaprio Por su lucha para salvar la vaquita marina

La dependencia federal externó el reconocimiento al histrión con quien trabaja en un documental sobre la especie en peligro de extinción nativa del Alto Golfo de California

Leonardo DiCaprio, ganador del Óscar en 2017, lanzó un tuit en mayo de ese año para solicitar al Presidente Enrique Peña Nieto salvar a la vaquita marina de su extinción. Este sábado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoció su labor.

En junio de 2017, DiCaprio acudió como invitado a la residencia oficial de Los Pinos y con el apoyo de la World Wildlife Fund, Peña Nieto y Carlos Slim firmaron un Memorando de Entendimiento para formar un grupo de trabajo de líderes gubernamentales y comunitarios sin fines de lucro para desarrollar un plan a largo plazo para proteger esa especie.

“Desde entonces, DiCaprio y su fundación no sólo han apoyado este esfuerzo, sino que han cumplido las promesas del Memorándum y han asumido un papel de liderazgo en la coordinación de esfuerzos en el grupo de trabajo establecido”, dijo la Semarnat, en un comunicado.

La World Wildlife Fund financia directamente a Sea Shepherd Conservation Society, añadió la dependencia federal.

“Este importante proyecto apoya los esfuerzos de la Secretaría de Marina (Semar) para patrullar y hacer cumplir la prohibición permanente de redes de enmalle y eliminar los aparejos de pesca abandonados que amenazan la supervivencia de la vaquita marina”.

Añadió que la fundación también sigue colaborando estrechamente con organizaciones no gubernamentales, al dedicar personal y recursos para participar en tres equipos muy activos que identifican y delinean los esfuerzos futuros para garantizar la conservación de la marsopa mexicana, con un enfoque en el desarrollo económico y comunitario a partir de la gestión responsable de la pesca.

En paralelo, la Semarnat añadió que DiCaprio y su compañía de producción trabajan en un documental que detalla los esfuerzos para salvar al animal. Vaquita: Sea of Ghosts (Vaquita: Mar de Fantasmas) se estrenará en enero de 2019.

“Este proyecto servirá como una llamada de atención para la conservación de otras especies en peligro de extinción en todo el mundo.

“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce a Leonardo DiCaprio y a su Fundación por su trabajo y amistad, y por el compromiso continuo con la vaquita marina”, destacó.

Se estima que sólo existen unos 30 ejemplares de esa especie