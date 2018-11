Acapara “Animales Fantásticos” la taquilla

En segundo sitio se ubicó “The Grinch” y en tercero Bohemian Rhapsody

La película Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald debutó al tope de las recaudaciones del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, con 62,2 millones de dólares, según cálculos de los estudios dados a conocer este domingo.

La oferta más reciente del multiverso Harry Potter no alcanzó a la primera de la serie, Fantastic Beasts and Where to Find Them de 2016, que debutó con 74 millones de dólares.

Por su parte, El Grinch es el segundo en la lista con 38,1 millones de dólares, mientras que Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury se ubica en la tercera posición con 15,7 millones de dólares.

Aquí la lista completa de recaudaciones estimadas el fin de semana en Estados Unidos y Canadá: 1.- Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, con 62,2 millones de dólares; El Grinch, acumuló 38,1 millones de dólares; 3. Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury, acopió 15,7 millones de dólares.

En el número 4. Familia al instante con 14,7 millones de dólares; 5. Viudas, sumó 12,3 millones de dólares; 6. El Cascanueces y los Cuatro Reinos logró 4,7 millones de dólares.

7. Nace una Estrella, sumó 4,3 millones de dólares. 8. Operación Overlord recaudó 3,8 millones de dólares.

Asimismo, en el 9. La Chica en la Telaraña, con 2,5 millones de dólares y 10. Burn The Stage: La Película, acopió 2,3 millones de dólares.