“Soy joven, estoy guapa, quiero tener mil novios”: Belinda disfruta su soltería

En las últimas semanas se ha rumorado que Belinda está saliendo con un hombre increíblemente guapo y con mucho dinero, lo que es una total mentira.

La propia aclara que se encuentra soltera.

En declaraciones para el programa HOY, la cantante dijo sentirse a gusto y feliz con su soltería, así como aclaró no estar buscando pareja ya que es demasiado joven para comprometerse y estar pensando en el matrimonio.

“¿El amor?, pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener (una pareja), soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, estoy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer a novios en todas partes del mundo, así que no, no me casen”.

Fuente: SDP noticias