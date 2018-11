Va Cuarón por un Spirit para México por la película “Roma”

La cinta del mexicano logró la nominación a la mejor película internacional de los Spirit Awards del cine independiente

La película “Roma”, del director mexicano Alfonso Cuarón, fue nominada como Mejor Película Extranjera en los Independent Spirit Awards, premiación considerada termómetro del Óscar.

El filme compite en la categoría con Burning, The Favourite, Happy as Lazzaroy Shoplifters.

La favorita para la ceremonia, que tendrá lugar el 23 de febrero en la playa de Santa Mónica (Los Ángeles, California), es “We the Animals”, que consiguió nominaciones a la Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Ópera Prima, Mejor Actor de Reparto (Raúl Castillo) y al premio de cineasta a tener en cuenta (Jeremiah Zagar).

Cuatro candidaturas obtuvieron las cintas “You Were Never Really Here”, “First Reformed” y “Eighth Grade”.

Las aspirantes al trofeo de Mejor Película son “Eighth Grade”, “First Reformed”, “If Beale Street Could Talk”, “Leave No Trace” y “You Were Never Really Here”.

Mientras que el premio al Mejor Director estará entre Debra Granik (Leave No Trace), Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk), Tamara Jenkins (Private Life), Lynne Ramsay (You Were Never Really Here) y Paul Schrader (First Reformed).

El galardón a la Mejor Actriz pondrá en liza a Glenn Close (The Wife), Toni Collette (Hereditary), Elsie Fisher (Eighth Grade), Regina Hall (Support the Girls), Helena Howard (Madeline’s Madeline) y Carey Mulligan (Wildlife).

Y en el terreno masculino, los aspirantes son John Cho (Searching), Daveed Diggs (Blindspotting), Ethan Hawke (First Reformed), Christian Malheiros (Sócrates) y Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here).