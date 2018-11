Sigue la impunidad de Tufe$a o “Tufosa”

Sigue la impunidad de Tufe$a o “Tufosa”…Y a los que por lo visto no hay quien les ponga freno, es a los regenteadores de la temeraria línea de autobuses de pasajeros Tufe$a o “Tufosa”, como también se le conoce, al aflorar el porque son de los que más accidentes causan, como el más reciente ocurrido al Sur de Empalme, con un saldo de tres muertos y 34 lesionados, en un choque por alcance.

Eso por como ya se ha vuelto una constante, el que los choferes de esa empresa negligentemente pongan en riesgo a los viajeros al exceder el límite de velocidad, que en teoría es de 95 kilómetros por hora, como lo denota el que en promedio les apliquen alrededor de 20 infracciones semanales por ese exceso, según una fuente de la Policía Federal, y que en muchos de los casos se ha vuelto mortal por necesidad. ¡Zaz!

Toda vez que a pesar de esa obvia imprudencia con la que conducen los chafiretes de Tufesa, lo que son los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde vegeta como delegado, Javier Hernández Armenta, simplemente se han hecho “de la vista gorda” ante esa indolencia, a pesar de que en esa dependencia hay un departamento que dizque está para normar esa irregularidad ¡pero que va!

Sin embargo así debe estar ese negociazo, como para que los explotadores de esa compañía camionera sigan prefiriendo pagar esas multas que llegan hasta los 100 salarios mínimos, equivalentes a más de $7 mil pesos, al a todas luces convenirles el solapar que sus conductores vayan como “alma que lleva el diablo”, por la carretera Internacional México 15, con todos y esas funestas consecuencias. De ese pelo.

Al no entenderse de otra forma el que sigan circulando como bólidos carreteros, a más de 120 kilómetros por hora, de ahí el porque de la preferencia que tienen entre la clientela, porque hacen el mismo tiempo que un vehículo particular o menos, cuando se supone que en las llantas deberían tener unos aditamentos, tipo cables, para controlar su aceleración, pero al parecer en su caso nomás los traen de adorno. ¡Ñácas!

Es por lo anterior de la pregunta que todo mundo se hace, de que si cuántos más tendrán que morir en ese tipo de fatídicos percances, antes que las instancias correspondientes, como son “El Zurdo” Hernández Armenta y sus segundones les paren el alto, porque lo que es hasta ahora, ese multerío que les imponen los agentes federales de caminos, simplemente les han hecho lo que el viento a Juárez y lo que le sigue.

Deben resaltar buen ejemplo de estudiantes…Quien vaya que debería de retomar la muestra de honradez que semanas atrás dieran unos estudiantes de nivel Secundaria de Nogales, al regresar a su dueña $10 mil 700 pesos que se encontraron tirados en una parada de camiones, es el encargado de despacho de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, por eso ser un buen ejemplo a seguir. ¿Qué no?

Ya que si bien en la Escuela Secundaria Técnica No 62, en la que estudian Carlos Alonso Barreras Rodríguez y Cecilia Yamileth Calderón Yépiz, les hicieron un público reconocimiento por la calidad moral que exhibieron, porque es una positiva acción de las que ya no se ven en estos tiempos, pero debería de ser un hecho que se les reconociera no sólo en esa frontera, si no en todo Sonora. ¡Órale!

Como lo prueba que en el diploma que les otorgaran se leyera: “Por ser orgullo y ejemplo para nuestra escuela su gran acto de honestidad y entereza moral en beneficio de la sociedad”. “Por fomentar el valor de la honestidad y ser un ejemplo a seguir para la juventud nogalense”, de ahí el porque es un gesto que amerita hacer trascender más allá de ese municipio, por ser algo que no se ve todos los días.

Al con eso enaltecerse que hay algo más importante que el dinero, como son los valores que se reflejan en esa clase de comportamientos, como lo confesaran Carlos Alonso y Cecilia Yamileth, alumnos del 1 “C”, porque las expresiones de cariño que han recibido de familiares, compañeros y ciudadanía en general, esas no se compran ni comparan con nada, por ser una experiencia que queda para toda la vida. ¡Qué tal!

Y con más razón para esa humilde señora que perdiera esa cantidad, que era para la enfermedad de un familiar, y a la que ubicaron por medio de una credencial del IMSS, porque les nació del corazón.

Ven bien bajar costo de multas de Tránsito…Dan cuenta que la que cayó en campo fértil, por como está la carestía de la vida hoy en día, es la propuesta que hicieran los diputados de la bancada de Moren en el Congreso del Estado, por voz del legislador, Martín Matrecitos Flores, para bajar en un 50% el costo de las multas por violaciones a la Ley de Tránsito en esta Ciudad del Sol. De ese vuelo.

Derivado de como a finales del 2016 y con el aval o contubernio de la 61 Legislatura, el Ayuntamiento naranjero aprobara una serie de incrementos hasta del 400% o cuatro veces más, a esa clase de sanciones que se aplican por infracciones a diversos reglamentos municipales, principalmente las que tienen que ver con lo vial, de ahí que en la actualidad vayan de los mil y cacho de pesos, a los tres mil pesos. ¡Tómala!

De ahí que Matrecitos Flores y compañía estén proponiendo una rebaja a la mitad, por considerarlas por demás onerosas y con un sentido recaudatorio, más que preventivo, aunado que se prestan para fomentar la corrupción, porque al ciudadano le resulta más fácil pagar una “mordida” de un doscientón, antes que erogar esa cantidad mayor y sin dar las consabidas engorrosas vueltas. ¡Vóitelas!

Tan es una iniciativa que ha sido muy bien vista por las mayorías, que incluso la “Presi”, Célida López Cárdenas, adelantó que ya están visualizando el cómo no contemplar esa captación en la venidera Ley de Ingresos del Municipio para el 2019, por desde ya estarla descartando como una fuente de “lana”, bajo la visión de que una disminución en ese sentido, hasta les ayudaría para incrementar la recaudación.

Para el caso destapó el dato de que a su llegada a la alcaldía se encontró con alrededor de 40 mil de esos multones que no habían sido capturados, principalmente las relacionadas con la conducción “chupible”, obviamente por ser un reflejo de que la gente no tiene poder adquisitivo para pagar, de ahí estén proponiendo que sean acorde a la gravedad de las faltas, además de buscar otras formas de pago.

Forman la agrupación “Ya Estuvo Bueno”…Los que está claro que ya se cansaron de que sólo les prometan que se va a mejorar la seguridad en Hermosillo, son un grupo de comerciantes que se organizaran y formaron la agrupación que bautizaron como “Ya Estuvo Bueno”, presidida por Rosa Isela Velázquez, quien para empezar ha sido blanco de siete robos en el presente año. Ni más ni menos.

Por lo que así está le exhibida para el rubro de la seguridad municipal y obviamente que para la alcaldesa de Morena, Célida López Cárdenas, como resultado de que hasta hora no se ha visto un mejoría, de ahí que la propia Velázquez “les pegara” una ventaneada por medio de un video que difundiera, precisamente para denunciar esa falta de presencia policíaca, que ha propiciado esa creciente inseguridad. ¡Palos!

Casi por nada es que ante esa “puesta de dedo” luego luego los contactaran para volver a prometerles que reforzarán los rondines en las áreas comerciales, lo que todavía está por verse, pero según esto ahora sí de forma muy coordinada, a fin de combatir esa ola de asaltos que sacaran a flote que han sufrido en el último tiempo en sus establecimientos, de ahí el porque llegaran a ese hartazgo y no es para menos.

No en balde que es que sea por eso que pusieran el grito en el cielo, de ahí el porque les echaran en cara que “Ya Estuvo Bueno”, por como el hampa “ya se pasara de la raya”, al traerlos de encargo, y sin que aparentemente La Poli” Municipal actúe preventivamente, lo que explica el porque ya los convocaran a tener un acercamiento, con la finalidad de escuchar su problemática y cerrar filas. ¿Cómo la ven?

Más menos así estuvo esa respuesta que les dieran, muy seguramente que otros también van optar por recurrir a esa misma estrategia, como es la de señalar que hay algunos sectores que prácticamente ya son tierra de nadie o más bien de los asaltantes, para ver si esas instancias de seguridad bajo la jurisdicción de Célida Teresa, terminan por aplicarse, por como han estado siendo rebasadas. Así la evidenciada.

Tal vez por eso les dio por implementar el operativo para resguardar los comercios y compradores durante lo que será le edición 2018 del Buen Fin, el cual se llevará a cabo el presente fin de semana.

