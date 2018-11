Dan certeza a 30 mil familias

La gobernadora, Claudia Pavlovich entregó en Bácum 417 escrituras a vecinos del campo 60 y destacó que en su administración ya son 30 mil beneficiados

A tres años del actual Gobierno estatal, más de 30 mil familias sonorenses han recibido títulos de propiedad de sus hogares, con lo que se da certeza jurídica a su patrimonio, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en gira de trabajo por el Municipio de Bácum.

Con la entrega de 417 escrituras a familias del Campo 60 perteneciente a este Municipio, se llega a las más de 30 mil escrituras entregadas, brindando a los sonorenses la seguridad de que el terreno donde edificaron sus hogares es suyo, ya que se trata del bienestar propio y de sus hijos.

“Yo sé cómo madre de familia, como mujer, que es muy importante regularizar su tierra, su terrenito, su lugar donde viven, tener la certidumbre de que se lo van a poder dejar a sus hijos o a sus nietos, que nadie los va a poder sacar de ahí, que nadie los va a molestar, que no van a andar dando vuelta y que van estar tranquilos, y para mí la tranquilidad de mi gente es muy importante”, aseveró.

Rogelio Aboyte Limón, presidente municipal de Bácum, resaltó la importancia de la colaboración entre las instituciones para que los beneficios sigan llegando a los ciudadanos que más lo necesitan.

“Con este acto de entrega de títulos de propiedad por parte de nuestra gobernadora se manifiesta el compromiso del Gobierno del Estado con la ciudadanía, por nuestra parte señora gobernadora, le manifiesto como Gobierno Municipal que estamos agradecidos por tan nobles acciones que ha venido emprendiendo en bien de las familias de Bácum, y le reitero mi compromiso de seguir trabajando de la mano con usted”, señaló.

Carmen Carballo Cabanillas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, explicó que como un beneficio para quienes hacen el trámite de escrituración de su propiedad, el trámite se hace sin costo, esto como un respaldo para que puedan acceder de forma legal a su patrimonio.

“Es un esfuerzo bien grande, ustedes conviven día a día con las personas que vienen a las brigadas, que los visitan en sus casas, que quieren tener la seguridad de que el lote esté bien clarito, y luego pensar que pudiera quedar eso truncado por el tema de un pago de una inscripción, nos dijo la gobernadora a las instancias que están aquí que el gobierno exenta todo”, resaltó.

La señora Daniela de Jesús Ramírez expuso que con la entrega de títulos que hizo la gobernadora Pavlovich, se da respuesta a un anhelo de más de 15 años que tenían las familias en Bácum, y que ahora les da certeza de contar con un patrimonio.

“Es para mí un gusto hablar y agradecer en nombre de todos los beneficiarios la entrega de nuestras escrituras, una escritura que no tuvo ningún costo para nosotros por gestión de usted gobernadora, tenía en mi caso yo 15 años sin escritura, y hoy al entregárnosla usted a nosotros me da la seguridad de tener mi casa ya totalmente mía”, expresó.

Entrega gobernadora Pavlovich obras de pavimentación

Como parte de la gira de trabajo por el municipio de Bácum, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó la pavimentación de vialidades con una inversión superior a los 15 millones de pesos, mismas que se construyeron con concreto hidráulico para una mayor durabilidad.

“Aquí estamos dando cumplimiento a esta obra de pavimentación y otras, esta es la principal, una inversión de seis millones, pero también están otras calles que se pavimentaron con todo y banqueta y con concreto”, comentó.

Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dijo que las obras de infraestructura han llegado a todos los Municipios y comunidades de Sonora, llevando beneficio a todos los ciudadanos.