Califican de tóxica actitud de “El Chicharito”

Señalan que gana alrededor de 145 mil libras por semana, lo que lo convierte en el mejor pagado del equipo, sin embargo su rendimiento no ha sido el esperado y ha sido titular en dos partidos

El bajo rendimiento de Javier Hernández en el West Ham ha creado un ambiente tóxico en el vestidor “Hammer”, así lo reveló el diario inglés The Sun.

El rotativo explicó que“El Chicharito” gana alrededor de 145 mil libras por semana, lo que lo convierte en el mejor pagado del equipo, sin embargo su rendimiento no ha sido el esperado, pues apenas ha sido titular en dos partidos.

“El problema que tenemos con él es nuestro jugador mejor pagado y no juega”, reveló una fuente del equipo citada por The Sun.

“Eso ocasiona un problema con aquellos jugadores que juegan regularmente”.

Manuel Pellegrini llegó al banquillo del West Ham para este verano y optó por mantener a Hernández en el equipo ya que lo consideraba un futbolista importante para el equipo, pero los resultados han dicho lo opuesto.

“Teniéndolo a él, en la banca, ganando ese dinero y no jugando ni anotando, pone a otros jugadores a pensar ‘Bueno, si este jugador gana 145 mil libras por semana, entonces yo debería ganar eso o más’, eso ha derivado en que sea un poco tóxico tenerlo ahí””, dijo la fuente.

“Hay oportunidades y él no las ha tomado desafortunadamente, por mucho que me duela”, expresó.

“El Chicharito” suma 36 partidos jugados con el West Ham y nueve goles anotados en Liga.

Los Hammers es su cuarto equipo en Europa luego de haber militado en el Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.