Atestigua CPA entrega de medalla olímpica a pesista Luz Mercedes Acosta

La sonorense fue condecorada con la develación de su nombre en el Muro de los Medallistas del Comité Olímpico Mexicano

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano atestiguó la entrega de la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, de la ex halterista sonorense, Luz Mercedes Acosta Valdez, quien además fue condecorada con la develación de su nombre en el Muro de los medallistas en el Comité Olímpico Mexicano (COM).

La gobernadora Pavlovich resaltó la trayectoria de la ex atleta de la Ola Roja, quien recibió la medalla de bronce a seis años de su participación en la justa olímpica, y añadió que esa es una de las razones por las que siempre le ha apostado a promover el deporte en la entidad, además que éste sirve para alejar a los jóvenes de los vicios y de las calles.

Así mismo reconoció a la ex halterista de la Ola Roja, quien llegó hasta donde se lo propuso al obtener la medalla y resaltó que ella, como otros atletas destacados, son el mejor ejemplo del porque invertir en el deporte, motivo por el cual mencionó que la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) no verá afectado su presupuesto ante las medidas económico financieras que se están tomando en todas las entidades del país.

Aquí estás tú Luz Mercedes, un ejemplo irrefutable, innegable, del por qué no reducir el presupuesto del deporte en Sonora y me da mucho gusto estar aquí, y aquí está la respuesta para todos los que me lo preguntaban: ¿Por qué invertir en el deporte?, porque los ejemplos de campeonas como ustedes cunden, como Ana Gabriela , como Luz Mercedes, como muchos y muchas que hacen que otras niñas sueñen con el podio olímpico, hacen que otros jóvenes trabajen más intensamente pensando que tal vez una medalla va a estar colgada en su cuello, subrayó la mandataria estatal.

La imposición de medalla a Luz Mercedes Acosta Valdez estuvo a cargo de Olegario Vásquez Raña, en representación del Comité Olímpico Internacional, después el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, le entregó el pin oficial que acredita la medalla y se develó su nombre en el Muro de los medallistas.

Acosta Valdez, ex pesista originaria del puerto de Guaymas, recordó el camino que recorrió para llegar a este momento, las circunstancias adversas que atravesó para poder representar a México en Londres 2012 y la búsqueda del juego limpio en las competencias.

El presidente del Comité Olímpico, Carlos Padilla Becerra destacó a Luz Mercedes, la gobernadora Claudia Pavlovich y la diputada federal Ana Gabriela Guevara, como tres mujeres sonorenses destacadas, y aseguró no tener duda de que Sonora es el gran poder en el deporte nacional.

Con este reconocimiento Luz Acosta se convirtió en la segunda atleta sonorense en ganar una medalla olímpica, la primera fue la velocista Ana Gabriela Guevara.