William Levy llama “productor de bajo grado” a Juan Osorio, nunca trabajará con él

A días de que Juan Osorio tachara de malagradecido a William Levy, quien aparentemente se rehusa a seguir haciendo telenovelas ahora que ha participado en una que otra película de Hollywood, el cubano se encuentra sumamente ofendido por lo que se tomó un largo tiempo para mandarle una respuesta al productor.

Vía Instagram envió un largo comunicado en el que se dice indignado por las desagradables palabras que Osorio le dedica sin conocerlo.

“Es increíble cuando las personas de la industria, están tan desesperadas porque los tomen en cuenta que son capaces de pisotear a quien sea pensando que esto los hará más grandes. Estoy seguro de que pensó que decir cosas negativas sobre mí llamaría más la atención y quizás lo hizo, pero tristemente, sus esfuerzos por atacar mi persona solo sirven para revelar su propia naturaleza patética e ignorante”.

Asimismo se dio a la tarea de enlistar sus molestias.

1.- “Primero este individuo en particular ha sido y siempre será considerado como un productor de bajo grado. No hay ningún escenario en el que alguna vez considere trabajar con él, por lo que su respuesta es casi tan irrelevante como él. No puedo culparlo por no conocerme, al fin nunca me juntaría con personas como él”.

2. Me gustaría decirle al público latino, especialmente el de México, quien fue el primero en ver mis principios como actor y el cual me dio y me ha seguido dando tanto cariño, que no saben lo que extraño trabajar en México…Espero con todas las ganas poder encontrar algún proyecto con el cual pueda regresar a México ya sea en Cine, Teatro o Novela.

3. Afortunadamente, tuve la bendición de trabajar con productores excepcionales como Carla Estrada y Nathalie Lartilleux quienes me permitieron contar historias de las que siempre estaré sumamente orgulloso.

4. En fin, los últimos 5 años de mi vida me he dedicado a mis hijos y a alcanzar otras metas, a hacer realidad otros sueños. Esto, no creo que sea el significado de ser Malagradecido.

5. “Gracias a Juan por darle el ejemplo a nuestros hijos de quien no se debe ser en la vida, de cómo no expresarse de los demás, pero sobre todo por mostrarles lo que realmente significa ser vergonzoso.”

Fuente: SDP noticias