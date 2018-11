Es una incógnita salud de José José

La descendente de “El Príncipe de la Canción” pide que el cantante aparezca ante los medios, pues no cree que este bien

Marysol Sosa, hija de José José, rompió el silencio, luego de que hace algunos días su hermano José Joel manifestara que su padre está viviendo en condiciones que no le permiten su sana recuperación, e inclusive fue envenenado.

A través de un comunicado, la hija de “El Príncipe de la Canción”’ aseguró que antes de que su padre fuera trasladado a Estados Unidos, el doctor que atendía al cantante le dijo que en dos meses este ya estaría recuperado e iba a volver a hacer su vida normal, situación que hasta ahora es imposible luego de que su hermana Sarita se lo llevara a Miami.

“Han pasado desde ese lunes, nueve meses. Siete meses más en que el señor ya debería estar caminando por su propio pie, plenamente recuperado, y lo único que tenemos son imágenes de paparazzi donde luce extremadamente delgado y un audio donde dice, con voz sofocada, que todo está bien”, manifiesta Marysol en su mensaje.

Acto seguido, Sosa subraya:

“El día en que mi papá aparezca en video, o ante los medios de comunicación, o en mi casa, donde yo, su hija Marysol Sosa, vea que está en su peso ideal y valiéndose por sí mismo, ese día estaré tranquila y podré creer que se encuentra bien.

“Mientras eso no suceda y sigamos con esta absurda dinámica que estoy segura no le hace el más mínimo bien a mi padre, ni física, ni mental, ni emocionalmente, ningún “comunicado” me deja tranquila de que mi papá está en las mejores condiciones”.

Marysol pidió oraciones por su famoso padre, pues confía que con la ayuda de él, las cosas se resuelvan de la mejor manera para todos.