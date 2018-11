Da México confort a los futbolistas: “El Tuca” Ferretti

EL director interino del Tri señala que por eso no hay tantos elementos en Ligas extranjeras, como ocurre con su próximo rival Argentina

Ricardo Ferretti entiende que en el futbol mexicano se permite el confort del jugador y por ello no hay tantos elementos en Ligas extranjeras, como ocurre con su próximo rival Argentina.

“Pienso que todo inicia de la idiosincrasia del país, México es un país importador, nunca se ha caracterizado por ser exportador como Brasil, Argentina, Uruguay. Pienso que puede ser la necesidad de exportar por lo que viven en sus propios países, en cambio, el mexicano desde fuerzas básicas debe ser preparado mejor.

“El futbol mexicano da una zona de confort muy importante porque muchas veces no quieren arriesgar lo que tienen en México por un poco menos y a futuro ganar un poco más”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

“El Tuca”, autor intelectual del vocablo “moleros” al referirse a los partidos sin relevancia en Estados Unidos y que sólo sirven para ir al “mal” o de shopping, aplaude la iniciativa de los directivos por conseguir rivales de jerarquía.

“Creo que por lo menos de mi parte ha sido una petición de lograr este tipo de partidos que ahora tenemos. Tuvimos Chile, Estados Unidos, Uruguay, ahora dos contra Argentina, en un inicio había una expectativa de enfrentar a otros jugadores, pero también Argentina está pasando por una transición, el simple hecho de salir de una zona de confort, de no jugar en Estados Unidos todos los partidos habla de la intención de los directivos de mejorar en el aspecto deportivo, que desde mi punto de vista se había olvidado un poco, no estoy en contra de lo comercial, pero ahora se piensa en un mayor equilibrio entre las dos áreas, si lo deportivo logra su punto máximo el otro vendrá solito de la mano”, mencionó.

Entiende que aun sin todas sus figuras la Albiceleste tiene un equipo de alto calibre.

“Todos quisiéramos enfrentar una vez más a Messi, Mascherano, Tévez, Di María, nos hubiera encantado enfrentarlos como en Dallas antes del Mundial. Ahora creo que Argentina atraviesa un proceso de renovación pero tienen muchos jugadores jugando afuera de su País, nosotros no logramos reunirlos a todos, naturalmente los argentinos que juegan fuera de Argentina duplican o triplican la de México”, expresó.

“El Tuca” no hizo tantos dramas por la logística que le impidió entrenar el martes, ya que no llegó la utilería a tiempo a Córdoba.

“Creo que fue una falta de organización, si llega la Selección de Argentina a México y no tiene ropa para entrar, ¿qué hubiera pasado?, ¡qué quilombo hubieran armado!, ¿verdad?, y nosotros no armamos ningún quilombo, nada más señalamos que fue una falta de organización”, expresó.