Testifica Jesús Zambada contra “El Chapo”

El Gobierno de Estados Unidos llamó ayer al estrado a Jesús “El Rey” Zambada, el primer testigo involucrado con el Cártel de Sinaloa que cooperará en el caso contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En un interrogatorio por parte de la Fiscalía, que se extendió por casi tres horas, el hermano de Ismael “El Mayo” Zambada detalló con precisión la jerarquía de la organización criminal; la forma en que traficaban droga entre Colombia, México y Estados Unidos; las ganancias que les dejaba el crimen y hasta dónde podían obtener las mejores utilidades.

A petición de la Fiscalía narró que, tras el escape de Guzmán del penal de Puente Grande en 2001, en un momento en que estaba a punto de ser capturado por el Ejército mexicano, los hermanos Zambada coordinaron el arribo de un helicóptero que recogió al sinaloense.

Durante su testimonio, se refirió constantemente a “El Chapo” y a “El Mayo” como socios y líderes del Cártel de Sinaloa.

En la jerarquía de la organización, dijo, también se encontraban los sublíderes; los “trabajadores”, incluyendo sicarios, choferes e ingenieros y las autoridades corruptas.

Zambada admitió que, entre 1987 y 2008, fue el contador del Cártel y encargado de recibir la droga colombiana en el aeropuerto de la Ciudad de México, para después coordinar su envío a Estados Unidos.

Para mover toneladas de cocaína utilizaban barcos, lanchas, aviones, submarinos y camiones.

Sin embargo, aseguró que la manera más efectiva de trasladar la droga era a través de pipas de gas, dado que las autoridades no podían abrirlas por miedo a una fuga del gas.

El tráfico de drogas, dijo, estaba protegido gracias a los sobornos a la PGR y a la Policía Federal, que los resguardaba en el tráfico por tierra.

El Cártel de Sinaloa llegó a controlar los puntos principales de la frontera con Estados Unidos, aseguró.

También testificaron dos agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, quienes participaron en el operativo en Agua Prieta en mayo de 1990, donde incautaron 945 kilogramos de cocaína con 95 por ciento de pureza.

El Gobierno de Estados Unidos también presentó una moción ante el juez de la Corte Federal de Brooklyn, Brian Cogan, para eliminar todo el argumento inicial de la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El martes, el abogado Jeffrey Lichtman acusó al ex Presidente Felipe Calderón y al Presidente Enrique Peña de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa como parte de una confabulación para proteger a Ismael “El Mayo” Zambada.

“El alegato inicial hecho ayer por el Sr, Lichtman estuvo tan lleno de cosas impropias que el Tribunal debería eliminarla en su totalidad”, se lee en la moción.

La moción considera impropia la afirmación de que los Gobiernos de México y Estados Unidos seleccionaron a “El Chapo” para perseguirlo debido a su estatus como “figura mitológica”; que lo eligieron en lugar del “Mayo” y que han cometido acciones indignantes en su desesperación por procesar al sinaloense.

Asimismo, destacó que algunas afirmaciones, como que el Gobierno mexicano posiblemente asesinó al Cardenal Juan Jesús Posadas, son frases que no pueden ser probadas con la evidencia que se tiene en el caso.

Aunque el juez desestimó la moción, pidió al abogado de “El Chapo” moderar sus alegatos y limitarse a argumentos que puedan ser comprobados con evidencia.