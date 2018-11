Hacen diferencia con Caravana Migrante

Hacen diferencia con Caravana Migrante…Con todo y el derecho humanitario que tienen a ser ayudados los de la Caravana Migrante de centroamericanos, pero ojalá y que de la misma manera auxiliaran a tanto chiapaneco o oaxaqueño que permanentemente arriesga su integridad o el pellejo para cruzar todo México y poder llegar a los EU para tratar de hacer realidad el “sueño americano”. ¡Zaz!

Es por eso de los pros y contras que se han escuchado, en torno a esas cadenas humanas de miles de gentes procedentes de naciones pobres como Honduras, Guatemala y Salvador, entre otras, cuya mayoría ilegalmente ingresara a territorio nacional y actualmente van en camino a gringolandia, a donde ya han empezado a llegar los primeros contingentes, a fin de pedir asilo político en el “otro lado”. De ese pelo.

Y es que el gobierno mexicano les está otorgando un respaldo que no le facilita ni a los propios connacionales que emigran de los Estados más “amolados” del Sur del País, si se analiza que hasta autobuses a puesto a su disposición, para que lleguen más rápidamente a los Estados Unidos, de ahí el porque los gabachos ya ayer cerraran parte de la lía fronteriza de Nogales y un día antes la de Tijuana.

De lo que se deduce que ya ni siquiera están caminando o desgastándose a la hora de arribar a esas fronteras y otras, contrario a los mexicanos que sí que tienen que enfrentar toda clase de peligros para lograr ese objetivo, como el de los mal afamados “polleros” y todo tipo de mafias que trafican con ellos, al entre otras cosas cobrarles por “pasarlos” del lado americano en calidad de ilegales o “mojados”.

Sin embargo y por aquello de que algún contingente de esa mancha humana centroamericana pudiera hacer un alto en Hermosillo, es que en todas las parroquias ya colocaron centros de acopio para recibir alimentos no perecederos, en lo que es una cruzada en la que también están participando organizaciones civiles, según lo anunciado por el padre, José Gilberto Lezama Rodríguez. De ese vuelo.

No obstante y que la ruta que habrán de seguir esas caravanas todavía estaban muy indefinidas, por la forma en que se han dividido y tomado diferentes rumbos, de ahí que no se sepa cuántos podrían hacer escala en esta Capital, pero aún así ya se están preparando, como en el comedor y dispensario para indigentes y migrantes Grupo Humanitario Mateo 25-35, que administra Lezama Rodríguez. ¡Órale!

Pero muy seguramente que los gringos deben de tener informes de que por Sonora van a transitar algunitos, como para que ya están restringiendo el acceso por la garita nogalense, de ahí que esa media esté provocando que se haga más tiempo para cruzar, que es uno de los tantos efectos negativos que han propiciado y en general para República Mexicana, quienes huyen de la pobreza y violencia. ¡Ups!

Casi por nada es que en su momento la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, se adelantara y exhortara al Gobierno federal a destinar una partida extra para atender a ese muchedumbre que también come, se asea y demás, por no contarse con los recursos necesarios para un suceso extraordinario como ese, pero sin que hasta ahora se haya visto que hubiera habido una respuesta. Así está esa urgencia.

Forman un cerco con las casas de empeño…Y quien está yendo más allá de lo legal, es la Mandataria Estatal, Claudia Pavlovich, por el convenio que acaba de promover con la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), que son las casa de empeño, que dirige Joel Navarro, para intercambiar información y acciones que prevengan el delito en ese ámbito comercial.

Porque traducido al español eso significa que esos changarros estarán haciendo un frente con el Gobierno del Estado, a fin de combatir la actividad delictiva que tenga que ver con los robos, ya que estarán haciendo su parte para evitar la compra de artículos robados, después de que en su momento hasta se hiciera una reforma al marco jurídico para contrarrestar esa práctica con la que se les identificaba.

Y una prueba de esa buena voluntad, es que como parte de esos acuerdos, lo que es Navarro Rodríguez y compañía se comprometieron a ponerle un alto a las transacciones en efectivo en todas aquellas prendas en la que se tenga la sospecha de que son ajenas o que cambiaron de dueño, porque ese es el mensaje que se está mandando con esa alianza, entre el sector privado y gubernamental. De ese tamaño.

Para ese efecto es que dejaran en claro, que de aquí pa´l real no solamente van a rechazar cualquier intento de empeño que consideren que está “caliente”, sino que además de inmediato les “pondrán el dedo” ante las instancias policíacas, vía el enlace que tendrán con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), que coordina David Anaya Cooley.

Luego entonces así estará esa estrategia de colaboración, para que en primer lugar no sea a ellos a los que sorprendan y les vean la cara, al venderles algo que se robaron, y es que diariamente realizan 125 mil operaciones en las 3 mil sucursales afiliadas a la Amespre, eso con todo y que están obligados a pedirles a los clientes una identificación oficial, así comprobante de domicilio y hasta la huella digita. ¡Qué tal!

Razón por la cual de la trascendencia de ese pacto, con miras a tener muy bien monitoreados esos establecimientos de préstamo y así en el mismo acto dar el aviso de cualquier anomalía en ese sentido, ya que de entrada estarán integrados a la base de datos del moderno C5i. Ni más ni menos.

Hoy podrían nombrar Fiscal de Justicia…Los que hasta hoy dejarán de “deshojar la margarita”, son los diputados del Congreso del Estado, porque después de las comparecencias de los tres aspirantes a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), como son Jesús Gabino Cabanillas Herrera, Claudia Indira Contreras Córdova y Rafael Ramírez Leyva, éste “juebebes” podrían elegir al bueno.

Eso luego de que el pasado martes y por orden alfabético, esa terna enviada por el Ejecutivo Estatal expusiera su planes y proyectos de trabajo ante los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la “famosa” Cricp, presidida por el tribuno del PES, Jesús Alonso Montes Piña, para poder evaluar cual es el cuadro más apto para el cargo. Esa es “la tirada”.

Es por lo que esperan que una vez que hayan analizado los pros y contras de ese Mc Trío de perfiles, los congresistas se decidan a darle su voto a uno, a fin de reemplazar o llenar el hueco que dejara el ex titular de la FGJE, Rodolfo Montes de Oca Mena, que presentara su renuncia el pasado 5 de octubre, aún y cuando de no ponerse de acuerdo, la “Gober” Claudia Pavlovich podría nombrar a un interino. ¿Será?

Con todo y que se habla de que las condiciones están más que dadas para que “salga humo blanco” al respecto y se designe a quien habrá de ocupar ese puesto por los próximos nueve años, que a como estaban los momios, a la que le ven más posibilidades es a la también Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género o séase, Contreras Córdova, lo que todavía está por verse.

Aunque por encima de la decisión que esté día tomen los levantadedos, el sentir que hay es de que los mencionados contendientes cumplen con el perfil, después de ser seleccionados entre los 34 candidatos que en un principio quedaran, después de una cuarentena que se apuntara para esa chamba, de ahí que se le apueste a esa nominación, por ser una dependencia justiciera que no debiera estar acéfala. ¡Glúp!

Viene de sorpresa hijo de López Obrador…Vaya que la que está para “parar antenas”, es la sorpresiva visita que hiciera a la frontera de Agua Prieta uno de los hijos del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, como es Gonzalo López Beltrán, precisamente al que hace días hicieran “famoso”, al falsamente difundir que se había casado con una ex miss venezolana. ¿Cómo la ven?

Si se toma en cuenta el como de la nada, lo que es López Beltrán se apareciera por esa localidad aguapretense, para anunciar la creación de una universidad de Morena en esa ciudad, en la que ofertaría como única carrera la de Estudios Sociales, a la par de que también abrirían otras similares en San Luis R. C. y Etchojoa, de ahí que quedara la duda, de si serán de corte o enfoque político. Así la interrogante.

Y a tal grado ya es una realidad ese proyecto universitario que viniera destapar el consanguíneo de López Obrador, que incluso dio fecha para el inicio de esas “Unis”, porque según esto sería el 21 de marzo cuando se estarían inaugurando esas peculiares universidades, mismas que nadie tenía en la radar, y es que hasta terreno y ubicación ya hay para la que estará en esa comunidad colindante con Cananea.

O séase que así estuvo la primicia que vino a dar Gonzalo, al decir que la primera estaría en la colonia Infonavit Alamito, la cual requerirá una construcción de 400 metros cuadrados, en tanto que con relación a la sanluisina y etchojoense, por principio de cuentas no soltó prenda, ni tampoco del porque de esa especialidad que impartirán, cuando lo que se necesitan son profesionales de la Salud, técnicos y demás.

No en balde de las dudas que surgieran, de que si a lo mejor y van a ser centros donde prepararán o aleccionarán con un enfoque polaco a los partidarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con todo y que la simple presencia del vástago de AMLO ya se convirtió en noticia, por como nadie se lo esperaba y menos por esas latitudes que en apariencia no viene ni al caso. ¿Qué no?

