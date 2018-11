Regañan a Belinda por su escote

El papá de la cantante y actriz la cuestionó por usar u saco blanco escotado, ante del lanzamiento de una línea de ropa diseñada por ella

Belinda siempre ha demostrado que además de ser talentosa, servicial y toda una empresaria, es de lo más divertida, y así lo demostró en su nuevo lanzamiento de ropa.

La actriz y cantante presentó en la CDMX sus diseños de temporada en conjunto con una famosa marca de ropa con una pasarela, la cual fue un éxito, pero lo que muchos no vieron fue que tras bambalinas, la famosa “discutió” a manera de broma con su papá, Ignacio Peregrín, pues su look comprendía de unos jeans, zapatos y un blazer escotado sin nada debajo de él.

Fue a través de sus historias de instagram que compartió el divertido momento en el que “discutió”. Con su papá, pues al verla con su sexy look.

“¿Pero cómo que no llevo ni sostén? Es lo de hoy, los escotes”, dijo Belinda, a lo que su papá, Ignacio Peregrín respondió: “Van a pensar que soy un papá consentidor”.

“No se ve nada, papá. Qué exagerado, es la moda, y aparte estoy en edad de usar esto, después ya no”, continuó la cantante.

“No se me escapan papá, las boobs no bailan. Las mías no son traicioneras, entonces se quedan ahí en su lugar”, concluyó Belinda.

Si bien al papá no le encantó que su hija “mostrara de más”, los fans de la cantante y medios de comunicación enloquecieron con su look, el cual fue diseñado por ella misma.