La IA de Facebook ya identifica traficantes de drogas

La plataforma social Facebook ha desarrollado una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) para identificar productivamente las imágenes relacionadas con drogas, incluso antes de que los usuarios las reporten.

“Nuestra tecnología puede detectar contenido que incluye imágenes de medicamentos y muestra la intención de vender con información como el precio, números de teléfono o nombres de usuario de otras cuentas de redes sociales”, explicó el jefe de políticas públicas de Facebook, Kevin Martin.

Esta función alentaría a que los traficantes de drogas utilicen con menos frecuencia los servicios de la plataforma para contactar a posibles compradores, permitiendo que los moderadores humanos cuenten con más tiempo para realizar tareas más complicadas, como encontrar páginas, grupos y hashtags relacionados con la venta de drogas.

Facebook se unió a Twitter y Google para formar una coalición llamada ‘Tech Together to Fight the Opioid Crisis’, que tiene como objetivo compartir las mejores formas de combatir la adicción a los opioides.

