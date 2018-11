¿Llegarán a acuerdos en el Congreso para designar Fiscal? Corren apuestas…

Tal y como estaba previsto, durante la sesión ordinaria de este jueves, las y los diputados del Congreso del Estado, analizarán la terna propuesta por la gobernadora Claudia Pavlovich de aspirantes a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para elegir a quien la encabezará por los próximos nueve años, si los aguanta…

La cuestión aquí es si nuestros insignes legisladores llegarán a ponerse de acuerdo en la persona adecuada al cargo, ya que por ahí se escuchó la voz de uno de ellos señalando que se escogieron perfiles “a modo”.

Sin embargo, lo que se le olvidó a este diputado es que ellos tuvieron la oportunidad de seleccionar a 10 de los 40 aspirantes y sin embargo la revisaron “por encimita” y enviaron la lista de 34 aspirantes al Consejo de Seguridad, cuyos integrantes también le “echaron la bolita” a la ejecutiva estatal, por lo que de ahí se seleccionó la terna.

Ahora, en caso de que ni Claudia Indira Contreras, Rafael Ramírez Leyva o Jesús Cabanillas les gusten, la gobernadora Claudia Pavlovich tendrá carta blanca para nombrar un Fiscal Provisional que podría ser uno de éstos o bien, podrían inclinarse por Aurelio Cuevas, quien actualmente está como encargado de despacho, o alguien más.

Y en caso de así fuera, es decir de que se armara de nuevo todo el circo, que esperemos que no y que de una vez quede designado el o la Fiscal de Justicia, sería porque los señores y señoras diputados no asumieron desde el principio su responsabilidad y analizaron a fondo los perfiles adecuados.

Lo cierto que tanto el nombramiento del Fiscal de Justicia como del Secretario de Seguridad, es urgente que se definan.

Gobierno de estadounidense cierra carriles en Garita de Nogales ¡agárrese!

A una semana de que se celebre el Black Friday o Viernes Negro, como lo conocemos en México, que es la fecha con la que se inician las ventas navideñas en Estados Unidos, y a donde concurren miles de mexicanos en general y sonorenses en lo particular, en la frontera con Nogales, el gobierno vecino cerró dos carriles de cruce en la garita De Concini.

Generalmente durante el Día del Pavo o Thanksgiving, que será el jueves 22 de noviembre, se realizan cruces masivos de mexicanos a Estados Unidos a fin de aprovechar las ofertas, razón por la cual una semana antes, a partir de mañana, realizan en México el llamado “Buen Fin”.

Sin embargo, y sin ánimo de que nos señalen como “malinchistas”, estudios demuestran que las ofertas que hacen los empresarios de uno y otro país, son diametralmente opuestas y en el caso de México, se da el caso de comerciantes que “inflan” los precios para otorgar descuentos y el producto queda en el precio en que estaba antes de la “oferta”.

Incluso, nos tocó corroborar el caso de un colchón, que estuvimos buscando y que ante la cercanía del “Buen Fin”, nos esperamos para ver que descuento tenía y nos resultó siete pesos más caro, ya que le subieron y con el “descuento” costaba más que el precio original, obviamente, no lo adquirimos y externamos nuestro descontento en el establecimiento.

Por ello, es que año con año en el tercer jueves de noviembre se realizan filas por horas para cruzar “al otro lado” y aprovechar las ofertas, que con todo y la paridad peso-dólar, siguen siendo atractivas para muchos, sobre todo, en el caso de artículos electrónicos o juguetes y ropa.

Evidentemente eso no le importa al vecino gobierno, ya que pese a los millones de dólares que dejamos los mexicanos en su territorio, no facilitan los accesos, como evidentemente lo están haciendo y lo han hecho en otras ocasiones, sin embargo, los comerciantes mexicanos no aprovechan y no realizan ofertas realmente atractivas y que compitan para evitar el éxodo de compradores.

