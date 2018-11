¿Quién solucionará el problema de Salud de Hermosillo? Muchas moscas y zancudos

Alguien debe de buscarle solución al problema de Salud por el que atraviesa la ciudad de Hermosillo, porque son insoportables las plagas de moscas y zancudos en todo el municipio. Debe de intervenir la secretaría de Salud, estatal o federal, antes de que sea demasiado tarde y broten enfermedades producidas por tanta suciedad. Los montones de basura se ven por todas partes, tanto en las colonias de ricos como en los barrios populares. Creo que ya es tiempo de que le echen la mano a la Presidenta Municipal, Célida López Cárdenas, por el bien de la ciudadanía.

Las autoridades municipales ya demostraron que no pueden solucionar el problema, por diversos motivos, entre otros, por no contar con unidades recolectoras de basura, además por la falta de interés de las mismas. La anterior administración municipal recogía la basura dos veces a la semana y, desde el primer día del actual gobierno, se anunció que se iban a recoger los desperdicios una sola vez, lo que ha ocasionado un incremento de moscas y zancudos en todos los barrios y colonias de nuestra capital sonorenses. Alguien tiene que buscar una solución.

Creo que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, debe de platicar con la Presidenta Municipal, para haber en qué puede ayudarla, porque los hermosillenses no deben de vivir en un pueblo contaminado por tanta basura desparramada en la ciudad. O, pedir el apoyo del Gobierno federal, ya que no deben de quedarse con los brazos cruzados, porque después no alcanzarán las clínicas y hospitales para atender a tanto enfermo. Antes se podía tomar café en los porches de las casas, ahora las moscas y la pestilencia no lo permiten. Urge una solución al problema.

No deben de esperar a que pase más tiempo, porque se podría dar el caso de no poder pasarse una feliz Navidad y recibir el año nuevo con enfermedades. A lo mejor los gobernantes no se dan cuenta de lo que pasa a sus alrededores, porque ellos viven en un ambiente de confort, pero el común de la gente está sufriendo y temerosa a contagiarse. No hay que esperar las epidemias, más cuando se tiene la solución en manos de los gobiernos. La alcaldesa quiere que el pueblo recoja la basura y se la lleve a los depósitos. Entonces, ¿Qué hará el ayuntamiento?

Los gobernantes deben de buscarle solución a los problemas de las comunidades y sus habitantes, para eso los eligió el pueblo…Hay tres niveles de gobierno y creo que trabajando unidos y en coordinación, no habrá problema sin solución. Creo que en el caso de la falta de carros recogedores de la basura, hace falta voluntad política. Al menos no he sabido que se hayan reunidos la alcaldesa López Cárdenas con la Gobernadora Pavlovich Arellano, para buscarle solución a este problema y a otros tantos por los que atraviesa la ciudad capital de Sonora.

Otro “suicidio” en la policía de Hermosillo; si no vigilan las celdas, menos la ciudad

Un hombre de 57 años de edad, que se encontraba en el área de separos de la Comandancia Norte, la noche del martes se quitó la vida por causas desconocidas, informó el comisario general de Seguridad Pública de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra. Señaló que la muerte se registró a las 20:45 horas, de quien había sido detenido una hora antes por andar bajo los influjos de alguna sustancia y escandalizar en la vía pública.

“Estaba alterando el orden causando molestias a los ciudadanos, el juez ya la había puesto una sanción, lo liberó, pero unas cuadras adelante, volvió a ser reportado y lo detuvieron”, dijo. En la revisión rutinaria que los “llaveros” realizan cada 5 minutos, agregó, fue cuando se dieron cuenta de que el detenido estaba suspendido con su propia camiseta en la barandilla.

El comisario destacó que desde la semana pasada se estaban acatando las recomendaciones que la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) les había a hecho, luego de varias visitas que la misma institución realizó semanas antes, cuando se presentó un hecho similar en la Comandancia Centro. “Las recomendaciones fue en cuanto al protocolo que deben de seguir los encargados de las celdas…El cuento del jefe policiaco nadie se lo cree, pero ¿quién investigará?

Hubo fraude electoral en la elección del PAN: Jesús Ramón Díaz

Y mientras Jesús Ramón Díaz Beltrán busca más evidencias para demostrar que hubo Fraude electoral el pasado domingo en la elección para elegir al dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, este jueves a las 9:00 de la mañana, el candidato ganador, Ernesto Munro Palacio, recibirá el acta en donde lo declaran ganar de la contienda. El aspirante perdedor, dice que cuenta con los elementos suficientes para echar abajo la votación de Munro.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy