Detienen a policía por feminicidio

Luego de que el cuerpo de una joven de 24 años fuera encontrado en un paraje de Tenancingo la mañana del martes, un hombre que se desempeñaba como Policía Municipal de ese municipio fue detenido y es investigado por el delito feminicidio.

De acuerdo con información emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el detenido era ex pareja sentimental de la víctima.

El detenido fue identificado Cristian Isaac N, quien está señalado como probable partícipe de los hechos.

“Este sujeto quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Tenancingo, era ex pareja sentimental de la víctima y la habría asesinado dentro de un vehículo compacto, luego de sostener una discusión”, se lee en un comunicado de la Fiscalía.

“De acuerdo con las indagatorias realizadas por personal de esta Institución se pudo establecer que la víctima y el ahora detenido habían acordado verse en la colonia Centro del mencionado municipio, para hablar temas relacionados con el hijo de ambos, por ello la joven arribó al lugar en donde la esperaba Cristian Isaac N”.

De acuerdo con la información, ambos abordaron el vehículo compacto y se trasladaron al camino de San Simonito a Zapayautla, donde estuvieron platicando por un rato, sin embargo habrían iniciado una discusión que se tornó violenta, y que derivó en la muerte de la mujer.

Luego este sujeto bajó el cuerpo del vehículo y lo abandonó en la zona, para darse a la fuga.

Por este feminicidio fue iniciada la carpeta de investigación respectiva y Policías de Investigación se encargaron de realizar diversas diligencias que derivaron en la detención del sujeto.

Cabe mencionar que el individuo al parecer ofreció dinero a los servidores públicos a cambio de no ser detenido, por lo que también se le investiga por el delito de cohecho.

Cristian Isaac N, fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien habrá de determinar su situación legal.