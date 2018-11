Dan Cy Young a Snell y De Grom

Blake, de 25 años, en su primera temporada completa en las Grandes Ligas, logró marca de 21-5 y 1.89 de promedio de efectividad, Jacob encabezó las Grandes Ligas con efectividad de 1.70

El lanzador zurdo Blake Snell, de los Rays de Tampa Bay, y el derecho Jacob deGrom, de los Mets de Nueva York, fueron elegidos como los ganadores del premio Cy Young, en la Liga Americana y Nacional, respectivamente.

Snell, de 25 años, en su primera temporada completa en las Grandes Ligas, logró marca de 21-5 y 1.89 de promedio de efectividad, que le permitió liderar a los abridores de las mayores al ceder solo un .178 de promedio de bateo a los rivales, el quinto más bajo desde que el dominicano Pedro Martínez estableció la mejor marca con .167 en el 2000.

El lanzador de los Rays se convirtió en el cuarto abridor con un promedio de efectividad por debajo del 2.00 desde que la Liga Americana estableció al bateador designado en 1973, para unirse a Martínez (1.74 in 2000), Ron Guidry (1.74 in 1978) y Roger Clemens (1.93 in 1990).

Snell, quien pasó la temporada acumulando triunfos, también es el segundo ganador del Premio Cy Young en la historia de los Rays después que lo consiguiese David Price (2012), que ahora está con los Medias Rojas de Boston.

Los 21 juegos ganados de Snell fueron claves para conseguir el premio, dado que por primera vez desde el 2016 un abridor consiguió superar la barrera de los 20 triunfos, que además lo llevaron a debutar en el Partido de las Estrellas.

El ganador del premio recibió 17 votos del primer puesto y 169 puntos, por delante del veterano abridor de los Astros de Houston, Justin Verlander, que quedó segundo con 13 votos del primer puesto y 154 puntos, mientras que Corey Kluber, de los Indios de Cleveland ocupó el tercer puesto con 71 votos.

Verlander, que tuvo también la mejor temporada como profesional con los Astros dejó su marca en 16-9 y 2.52 de promedio de efectividad.

Kluber, con marca de 20-9 y 2.89 de promedio de efectividad, tenía la esperanza y la posibilidad de haber conseguido el tercer premio Cy Young de su carrera después de haberlo recibido en el 2014 y en el 2017, lo que lo hubiese convertido en el undécimo lanzador que lo lograse en la historia de las Grandes Ligas.

En la Liga Nacional, DeGrom, a pesar que acabó con marca de 10-9, encabezó las Grandes Ligas con efectividad de 1.70 en el 2018. El diestro se adjudicó el galardón pese a que terminó con marca personal de apenas 10-9.

DeGrom, de 30 años, recibió 29 votos del primer lugar y uno del segundo que lo dejaron con 207 puntos, mientras que Maz Scherzer, de los Nacionales de Washington, le siguió a la distancia con 123 puntos que sumó después de conseguir 1 voto del primer lugar y 29 del segundo.