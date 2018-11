Ante críticas, Yanet García defiende su estilo como presentadora del clima

Pamela Longoria, la chica del clima en Monterrey, aprovechó el espacio de La Saga para señalar que las personas que se dedican a brindar información meteorológica “no son descerebradas ni improvisadas, a diferencia de lo que se cree popularmente”.

Álvaro Cueva, quien también estuvo presente en el programa de Adela Micha, quizo saber todo sobre ese trabajo por lo que le preguntó cuál es la forma correcta de pararse mientras se brinda tan importante información.

“Yo no acostumbro a dar la espalda como está el tabú de las chicas del clima, no es mi estilo, porque nosotros (en Multimedios) preferimos dar un punto medio entre ser bonita y tener algo en el cerebro, entonces yo no doy la espalda”, señaló Longoria.

Fue entonces cuando se mencionó a Yanet García, quien da el clima a través del matutino Hoy.

“Lo que pasa es que Alvaro, trae el chip ‘Efecto Yanet García’. Haz visto lo que hacen con ella en Hoy. Donde prácticamente le dicen voltéate y no veas el clima”, le dijeron al conductor a la par que Pamela imitaba a modo de burla de la también modelo.

Días más tarde Yanet publicó:

“Las personas son como los camiones de basura… Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración… llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla y a veces te la arrojan a ti, pero sabes que, no te lo tomes personal, tu solo sacude, sonríe, deséales el bien y sigue adelante. No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles. Ama a aquellos que te tratan bien y rezas por los que no. La vida es 10% de lo que haces y el 90% es como lo tomes”.

