¿No logras bajar de peso? Podrías estar cometiendo estos errores

La verdad es que una de las cosas que pueden volverse más difícil en la vida actual es bajar de peso de forma sana y si a eso le agregamos que ya están a la vuelta de la esquina los reencuentros decembrinos, el estrés puede aumentar.

Para que no te estreses por que además de todo quienes saben aseguran que el estrés es el peor enemigo de las dietas, y logres tus objetivos, queremos contarte de cinco cosas que probablamente te están impidiendo bajar de peso sin que te des cuenta.

No todas las ensaladas son para ti

Es verdad que las verduras son aliadas, pero a veces terminamos disfrazando una hamburguesa de ensalada y así no se vale.

Hay que poner mucha atención en los ingredientes que van a acompañara a la lechuga y demás cosas verdes.

Por ejemplo, una tradicional ensalada César se ve verde y frondosa pero está llena de grasas ocultas en el tocino, el queso parmesano y el aderezo que generalmente compramos en el súper en lugar de prepararlo. Además, todavía le agregamos crotones que son pan frito.

Así que una ensalada César te da el 70 por ciento de la ingesta diaria total de grasa para un adulto promedio en una sola comida.

Los famosos snacks

Está de moda llevar snacks a la oficina, pero otra vez, es importante que cheques de qué están hechos o que tan de la mano van con tus objetivos.

También prende las antenas para identificar todos esos alimentos que consumes sin darte cuenta: el chicle, la paleta, una papa que le robaste a alguien, etc.

¿Fruta? No siempre es lo que parece

Creemos que comer fruta y los productos derivados de ella nos ayuda a bajar de peso, pero no es verdad.

Para empezar, muchos nutriólogos aconsejan restringir un poco la cantidad de frutas en las dietas que buscan bajar de peso porque al final del día contienen azúcar.

Ahora, si te compras un yogurt con fruta, le estás agregando grasas y más azúcares y así las cosas no están tan bien. Lo mejor es que evites este tipo de productos.

Azucares disfrazadas

Tanto los sustitutos de azúcar como otros productos aparentemente más sanos y menos procesados como el jarabe de agave parecen una alternativa para endulzar cuando estás a dieta, pero debes tomar en cuenta que tu cuerpo las asimila prácticamente igual a todas.

¿Alimentos saludables?

Por último, pero no menos importante. Todos esos productos que se venden como productos saludables, no precisamente tienen qué serlo para ti.

Por ejemplo: una barra de granola es muy saludable para una persona que hace mucho ejercicio mientras que a otras, puede aportar más cereales o azúcares de las que necesita, y no por eso es mala; simplemente no es lo que necesitas en este momento para bajar de peso porque además de too, suelen contener mucha azúcar.

Para no perder de vista

Aunque bajar de peso puede ayudarte a mejorar tu estado de salud, no se vale sobre pasarse.

Además, recuerda que no existe una receta universal y que las dietas no son magia, para alcanzar este y todas tus metas debes ser paciente y perseverante.

Y lo más importante, nadie podrá ayudarte tanto como lo hará alguien profesional de la salud, no tengas miedo de pedir ayuda.

Fuente: SDP noticias