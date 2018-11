¿Inmadurez? Chicharito manda indirectas a sus exes

Una vez más ‘Chicharito’ Hernandez, volvió a encontrar el amor, y ahora ha dejado claro que se encuentra muy enamorado de la influencer australiana Sarah Kohan.

Es la primera vez que el futbolista lanza un tierno mensaje en redes sociales sobre su relación con la guapa modelo de 22 años de edad. En tan solo unos minutos su imagen logró más de 90 mil likes y cientos de mensajes.

“Tienes un gran corazón, por eso amas a todas”, “Me hace feliz verte feliz”, “Por que cambias tan seguido de novia”, “Espero que esta sea la indicada”, “Ya ni te creemos, siempre las cambias”, “A ver cuanto duran”, entre otros.

“No hay etiquetas. Sin adjuntos. No hay necesidades. No hay juicios. Sin expectativas. Sólo acuerdos. Oh y por supuesto…amor”, escribió como descripción de su imagen el futbolista mexicano.

Fuente: SDP noticias