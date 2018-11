Aprueban proyecto de dictamen para la designación del nuevo Fiscal de Sonora

El proyecto de dictamen que contiene el Acuerdo de la terna para la designación del Fiscal General de Justicia del Estado, aprobaron la tarde de este martes los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, previa comparecencia de los aspirantes al cargo vacante, quienes dieron a conocer su plan de trabajo y en general su visión acerca de la procuración de justicia penal en la entidad. A más tardar el sábado habrá “humo blanco.

El diputado Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la citada Comisión, sometió a consideración el proyecto de dictamen, producto de la terna que les fue turnada para estudio y dictamen por la Gobernadora del Estado, mediante el cual se establece la terna para la designación del Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, conforme lo establece el Artículo 98, fracción II de la Constitución local, mismo que fue aprobado por unanimidad.

Previo a la aprobación del proyecto de dictamen, los aspirantes al cargo vacante comparecieron ante el seno de la Comisión dictaminadora que encabeza el diputado Montes Piña, quien explicó que la dinámica consistiría en 20 minutos para la exposición del plan de trabajo, una ronda de preguntas y respuestas, reflexiones respecto a un tema de su elección de una tómbola y el cierre de la exposición.

Acto seguido, inició la comparecencia Jesús Gabino Cabanillas Herrera, quien planteó en su propuesta aplicar el orden jurídico, regresar al estado de derecho y dar tranquilidad a las familias, erradicar la impunidad y combatir la corrupción, aplicar la Ley por igual, respetando derechos y libertades.

Lo anterior, basado en las siguientes cinco estrategias: fortalecer las capacidades institucionales en procuración de justicia; consolidar el sistema de justicia penal; mejorar atención y respuesta a ciudadanos; hacer uso de la tecnología y la inteligencia para mejorar la efectividad institucional; y mejorar coordinación y colaboración con instancias de los tres poderes de gobierno y la sociedad.

De acuerdo al orden del día, continuó la comparecencia de Claudia Indira Contreras Córdova, misma que detalló un nuevo modelo de fiscalía encaminada a la consolidación del sistema acusatorio y oral, para lo cual planteó acciones estratégicas contra el homicidio doloso y feminicidio, abatimiento al narcomenudeo y robo en sus distintas modalidades, revisión de perfiles operativos y permanencia de acuerdo a resultados, así como detectar la corrupción y combatirla.

Además, actuar con enfoque estructurado que permita el manejo controlable del fenómeno delictivo, para una medible efectividad y conocimiento del contexto, establecer metas periódicas medibles mediante un sistema de monitoreo y evaluación, rendición de cuentas y comunicación inmediata respecto a los casos y resultados, evitando la distorsión en redes sociales.

Por último, Rafael Ramírez Leyva expuso que un primer reto al que se debe hacer frente es el de las capacidades institucionales; manteniendo otras variables constantes, ya que, dijo, a mayores recursos humanos y materiales, es de esperar menores tiempos de atención a las víctimas, con un impacto positivo en la calidad del trabajo.

Lo anterior, agregó, aunado a un personal bien capacitado y motivado a través del servicio civil de carrera profesional, transparente y meritocrático que, consideró, abonaría favorablemente a la confianza ciudadana y a mejores indicadores de efectividad.

El proyecto de dictamen será enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que sea incluido en el orden del día de la siguiente sesión, el próximo jueves.

A los choferes de los camiones no les gusta subir a estudiantes ni a las personas mayores

A los choferes del servicio público de camiones no les gusta subir pasajes de estudiantes ni de personas mayores y eso lo saben los concesionarios y las autoridades. Por tal motivo, los estudiantes llegan tarde a sus escuelas y los pobres viejos se quedan en las paradas hasta que alguien se apiade de ellos…Unos se acercan a los grupos de personas para entre la bola subirse al camión, causando inconformidad en los operadores de los autobuses.

Esto se debe a que faltan muchas unidades para prestar un servicio eficiente para todos y a los choferes y patrones no les gusta el pasaje que paga media tarifa, a sabiendas de que ellos recuperan el dinero con el subsidio del Gobierno del Estado. No sé el porqué no se puede prestar un buen servicio público en los camiones de Hermosillo, ni cuando trabajaban las más de los 400 camiones urbanos. Algo pasa en el funcionamiento que no se puede confiar en la llegada a tiempo.

Si en Hermosillo hubiera un buen servicio de camiones urbanos, mucha gente que utiliza su automóvil para ir y venir al trabajo lo haría en el servicio público. Este no es un problema de hoy, siempre ha existido, desde que se cambiaron las “Combis” por camiones. Antes las combis prestaban un servicio muy eficiente y cobraban un peso, mientras que los camiones cobraban 50 centavos. Después las combis se convirtieron en camiones, terminando así el servicio de ruletero.

A las combis se les conocía como ruleteros, así iniciaron a prestar este servicio con automóviles de cinco pasajeros, después fueron sustituidas por las combis, luego las Econaline, años después en camioncito de 20 y 30 pasajeros, hasta llegar a los camiones urbanos que ahora conocemos. Los ruleteros desaparecieron para convertirse en autobuses. Esa es una breve historia. Ahora cobran nueve pesos y quieren cobrar 15, cuando el salario mínimo no llega a los 100 pesos.

Lo cierto es que cada día está más deficiente el servicio, a pesar de los esfuerzos de las autoridades estatales que han puesto en circulación más unidades, pero todavía faltan algunas para que los hermosillenses tengan un buen servicio. La intención del Gobierno del Estado es convertir el servicio de camiones en un ejemplo para el país. Esperemos que pronto mucha gente se ahorre dinero al no gastar en gasolina al no utilizar su auto, utilizando los camiones urbanos.

Preside gobernadora Claudia Pavlovich reunión de seguridad

Para dar seguimiento a las estrategias de seguridad en el estado, así como los trabajos de coordinación para la atención a los diferentes grupos de migrantes que cruzarán por Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con responsables, mandos policiacos y militares del Gobierno Federal y Estatal.

La titular del Ejecutivo en Sonora aseguró que existe colaboración y coordinación para brindar asistencia humanitaria y atender la salud de los migrantes a su paso por Sonora, rumbo a Estados Unidos.

Además, con la determinación de mantener los operativos y acciones en toda la entidad, la gobernadora reiteró la importancia de reforzar la coordinación y comunicación para ser más efectivos en el combate a la delincuencia.

