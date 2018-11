Debuta Tri femenil con empate

La Selección Femenil desaprovechó la oportunidad de ganar su primer partido en el Mundial Sub-17 y tuvo que conformarse con un empate 0-0 ante Sudáfrica.

El duelo terminó en medio de una densa neblina que dificultaba la visión de ambas escuadras, pero los comisarios del encuentro determinaron que se jugará hasta cumplir el tiempo reglamentario.

A pesar de que Sudáfrica no tuvo llegada en los primeros 45 minutos, el Tricolor no aprovechó esta falta de iniciativa de parte del conjunto africano.

Natalia Mauleón tuvo una de las más claras para abrir el marcador, pero no pudo darle dirección al esférico para poner en ventaja al cuadro nacional al minuto 15.

Allison González también puso a temblar al arco defendido por Windvogel, con un fuerte cabezazo que pasó rozando el poste en el arranque del segundo tiempo.

Conforme avanzó el cronómetro, México se presionó, intentó entrar por las bandas, aprovechar el disparo de media distancia de Natalia Mauleón, pero nada se le dio.

Desde las zonas de bancas se notó a la directora técnica, Mónica Vergara, como daba voces y se desesperaba al ver que su equipo no podía abrir el marcador.

En tiempo de compensación, Allison González no pudo meter el balón que le había quedado a modo en los linderos del área penal.

Al Tri se le viene la noche, pues el próximo viernes se medirá a Brasil, uno de los favoritos para llevarse el título.