AMLO cumple 65 años y ya pidió su regalo

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llegará a la silla presidencial con 65 primaveras, y por su conmemoración, ya pidió su regalo: vivir mínimo seis años para poder cumplir su sexenio.

Hoy, 13 de noviembre, el tabasqueño cumple un año más y para este nuevo ciclo pidió:

Que nos vaya bien, que la naturaleza, el creador, la suerte, me den cuando menos seis años de vida, que son los que voy a estar en el gobierno o aspiro a estar.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Ayer en entrevista a medios, el tabasqueño recordó que estos seis años estará al servicio del pueblo y prometió no fallar en sus compromisos. “Mi amo es el pueblo de México, es mi responsabilidad no fallarle y no le voy a fallar”, dijo.

El próximo mandatario nació el 13 de noviembre de 1953 en el municipio de Macuspana, Tabasco.

Felicitan a AMLO en Twitter

En redes sociales no ha pasado desapercibido el cumpleaños del morenista y en Twitter el hashtag #FelizCumpleañosAMLO es trending topic.

Una de sus inseparables durante la campaña presidencial, la diputada federal Tatiana Clouthier, desde temprano lo felicitó a través de un tuit.

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, le mandó un abrazo virtual y le recordó que lo apoyará para la realización de la cuarta transformación.

También el gobernador y exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, compartió una fotografía acompañado con Obrador y le mandó buenos deseos.

Otro que le mandaron felicitaciones fue la próxima titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle; el siguiente titular a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Durazo; el diputado Mario Delgado y el columnista John Ackerman.

