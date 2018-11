Uso excesivo de antibióticos volvería mortales infecciones comunes: OMS

La Organización Mundial de la Salud advierte que el uso excesivo de antibióticos podría volver mortales infecciones comunes.

Como parte de la “Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antibióticos”, la OMS explica que se ha acelerado la capacidad de ciertos microorganismos de neutralizar el efecto de los medicamentos por la mutación del mismo o por la adquisición del gen de resistencia.

“Datos procedentes de 77 países muestran que la resistencia a los antibióticos dificulta, y a veces imposibilita, el tratamiento de la gonorrea y la neumonía“, explica como un ejemplo.

La campaña de 2018 buscará ofrecer mayor flexibilidad a las regiones y a los países para que reflejen sus prioridades, niveles de concienciación y destinatarios.

Se trata de que los pacientes no usen antibióticos que no necesitan o cuando no terminan sus tratamientos, ya que la bacteria tiene así más facilidad para sobrevivir y desarrollar una inmunidad.

Fuente: Lopez Doriga