“Se mosquea” el de Servicios Públicos…Y el que sí que ya se está “mosqueando”, como se dice popularmente, es el director de Servicios Públicos Municipales, Roberto Barraza, por como a todas luces han alargado el plazo en que mantendrían la restricción de la recolección de la basura a un día a la semana, en vez de lo dos que antes regían, por todavía no contar con capacidad técnica para hacerlo.

Toda vez que así está el incumplimiento de Barraza Almazán, lo que ya se ha tornado en una fétida problemática, por el mosquerío que ha comenzado a provocar la acumulación de desperdicios en Hermosillo, pero sobre todo en las casas, por esa deficiencia ante la falta de carros recolectores, no obstante y que habían prometido que en dos meses volvería a la normalidad con esos recorridos. ¡Zaz!

Aunque lo “píor” de todo es la manera en que Roberto “se está barriendo”, al intentar tapar el sol con un dedo o más bien ese moquero, al salir conque ese animalero puede ser causado por muchos factores, cuando por sentido común se deduce que es lo mínimo que genera el tener acumulado un basurerío por varios días, y eso que ya aminoraron los calorones, porque sino sería más grave esa afectación. ¡Ñácas!

En ese tono o términos está el resurgimiento de los reclamos y no es para menos, por la forma en que está Capital cada vez se está ensuciando más, porque con todo y que el exhibido funcionario diga que no han dejado de pasar, así sea por una única ocasión, ciertamente es que se han quedado cortos, de ahí las consecuencias de ese amontonamiento, el cual tenderá a complicarse en la venidera época navideña.

Sin embargo lo que es Barraza ya comenzó a “lavarse las manos”, al justificar que todavía están con ese déficit, a la hora de recoger los que desechan los hermosillenses, dizque porque aún no licitan los treinta vehículos que están por rentar, para sumarlos a los cuarenta que actualmente andan en circulación, pero según él eso ya le corresponde al fantasmal Oficial Mayor, un tal Daniel Sánchez. De ese pelo.

Pero lo que más llama la atención de ese desligue o el de como se ha desatendido de ese proceso para promover dicho equipamiento, es que al ser cuestionado con relación al tiempo que llevaría esa tramitología, se escudó en que desconocía ese vericueto administrativo, cuando en teoría debería de ser el más interesado, para que se acelere esa rentada y así minimizar ese problemón. ¿Qué no?

O séase que esas evasivas son que las que está saliendo el también perdedor ex candidato independiente a la alcaldía y al que le dieran esa chamba porque se suponía que tiente la experiencia para resolver esa insuficiencia, por anteriormente ya haber estado en ese cargo, lo que hace elucubrar que ya perdió el toque o tino, por como incluso le echara la culpa a los ciudadanos, al casi decir que son muy cochinos.

Es por eso del sentir que hay, de que esas recolectadas cada siete días se mantendrán por un buen tiempo más, porque según lo pretextado por Barraza Almazán, que como quien dice “le tiró la bolita” a Sánchez González, si bien la va a la ciudadanía, por allá en febrero o marzo del próximo año se estaría volviendo a la normalidad, o a un par de pasadas semanales de los “tirabichis”, como era antes. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue haciendo la tarea la Gobernadora…La que vaya que ha seguido haciendo la tarea en materia educativa, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ayer presidiera el evento denominado Encuentro Estatal de Jóvenes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), junto con el directo nacional de esa institución, Enrique Torres Rivera. ¡Órale!

Al ser una ceremonia en la que reconocieran el esfuerzo y empeño de más de 300 jóvenes sonorenses, toda vez que a través del servicio social que prestan, ha sido posible el llevar educación de calidad a 3 mil niños de comunidades, zonas rurales, migrantes y en campos agrícolas, porque de esa forma han estado generando un cambio en esas alejadas comunidades, mediante la impartición de clases. De ese vuelo.

De ahí que Claudia les valorara la diferencia que han hecho con esa labor que realizan en los lugares más apartados, a los que llegan o se trasladan a como pueden, para hasta con un libro y un lápiz cambiar el mundo de ignorancia en el que viven muchos niños y niñas que no tienen otra opción de aprendizaje, de ahí el porque a Miguel Román Torúa Arvizu se le entregara el Premio Conafe 2018. ¿Cómo la ven?

Casi por nada es que Torres Rivera le agradeciera a Pavlovich Arellano todo el apoyo recibido para hacer posible esa cruzada del saber, como está vez en que les asignaran una serie de apoyos, entre ellos un estímulo económico equivalente a mil pesos, vía el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, por lo que así estuvo ese pilón que apoquinara la titular de esa área, Elma Jazmina Anaya. Así el acierto.

Por cierto que nuevamente la “Gober” tuvo una agenda muy chicoteada, porque después de ese acto que encabezara a las 9:45 horas en la Explanada del Centro de Gobierno, de ahí se trasladó a la colonia Adolfo de la Huerta, para inaugurar el primer Centro de Atención para Ciegos y Débiles Visuales, con una inversión de más de tres millones de pesos, para promover su inclusión a la vida productiva.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ya no solaparán excesos a camioneros…Por ya no estarse en el pasado, cuando todas las fallas se solapaban a los camineros urbanos, el que ya mandó a decir que sobre aviso no habrá engaño, es el director del Transporte estatal, Carlos Morales, al advertir que retirarán a los choferes que no les respeten los pasajes gratuitos y con descuento a los estudiantes, como lo marca la Ley. ¡Pácatelas!

Lo anterior luego de que Morales Buelna reconociera que han recibido quejas referentes a que algunos operadores le están cobrando al estudiantado la tarifa en efectivo, y que al parecer son los que manejan los camiones emergentes y que no cuentan con la caja CET para leer las tarjetas UNE Sonora, de ahí que supongan que se estén aprovechando de esa deficiencia, con el fin de cometer ese abu$o. ¡Qué nuevas!

No en balde es que Carlos señalara con dedo de fuego, que ante esa evidente anomalía primero les harán una llamada de atención, una vez que se les compruebe el primer reporte, pero que si reinciden en esa práctica ilegal y voraz, a la segunda sin más “viríguaciones” sacarán de circulación esas unidades que persisten en incurrir en esa irregularidad, por no tener la voluntad para prestar un servicio justo.

Así está la “limpia” al parejo que han venido impulsado, para desterrar toda clase de vicios que antes se pasaban por alto, cuando esa actividad transporteril era operada por la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo, la desparecida Sictuhsa, de ahí el porque no “dieran pie con bola” y terminaran requisados, al quitarles el control o descontrol operativo que tenían. ¡Ups!

Ante lo que concluyen que por ningún motivo permitirán que por unos cuantos se eche a perder lo avanzado en ese saneamiento y mejoría que ya se evidencia, con todo y que los de la llamada organización Vigilantes del Transporte opinen lo contrario, pero la verdad que se comenta que ya se ve una diferencia, cuando menos al estar evitando el que quieran “untarse” con el marco legal. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuando no matan ahora balean casas…Pa´ quien dude que en Hermosillo hoy en día ya está pasando de todo, ahí tienen que ahora la madrugada de ayer fuera baleada una vivienda en la colonia Los Pinos, pero sin que reportaran personas lesionadas, a pesar de que fuera blanco de por lo menos diez disparos con arma larga, por lo que a querer y no, pero el mensaje ahí quedó. Así la inseguridad.

Pues en esta ocasión los hechos se registraron alrededor de las 00:50 horas, en un domicilio ubicado en la calle Pino Verde y Pino Real, al Norte de esta ciudad, a donde llegaron los presuntos sicarios, pero sin que después del ataque se encontrara a nadie, lo que hace sospechar que los moradores huyeron en el momento o en su caso no estaban, de ahí que quedara la duda, en cuanto al móvil de ese atentado.

Por lo que así ha seguido la escalada violenta en esta desnaranjada e insegura ciudad, después de una reciente racha de casi una decena de ejecutados en una semana, sin que se vea que las instancias encargadas de la seguridad hagan algo extraordinario, porque lo que es la Policía Municipal, de la que es Comisario General, Luis Alberto Campa, sólo llega a levantar el reporte homologado y párenle de contar.

Lo más delicado es que para donde se voltee está igual o peor y para prueba está el que ahora en Guaymas encontraran un cuerpo descuartizado, así como un enésimo ejecutado; mientras que en Caborca dejaron un pick up abandonado con un arsenal, incluso contaba con una ametralladora artillada o adaptada, en un síntoma inequívoco de que así está la presencia del crimen organizado. De ese tamaño.

Y en tanto que ya de todo está pasando o se está viendo, de los que continúa sin verse nada claro, es de los de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que es delegado Darío Figueroa Navarro, por como hasta ahora no se han aplicado para contrarrestar esa creciente ola de violencia que a ellos compete combatir, por ser del índole federal, por no denotarse que prevengan y mucho menos que detengan.

