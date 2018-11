Proponen reducir conducción punible

Proponen reducir conducción punible…Con todo los pros y contras que ya ha empezado a provocar, pero la que no está tan descabellada, es la propuesta que está haciendo el actual Ayuntamiento de extracción morenista de Hermosillo, de subir el nivel de alcohol en la sangre permitido a los automovilistas de esta Capital, de 0.40 grados a 0.08, por el actual ser muy bajo. De ese pelo.

Al considerarse que el porcentaje vigente en esta Ciudad del Sol es muy reducido, comparado con el que esta en vigor en otros Estados de la República, incluyendo la Ciudad de México y Guadalajara, entre otras localidades grandes, por ser el de 0.08 % el que rige, además de que es una norma que esta aprobada y avalada por la Organización Mundial de Salud, de ahí lo desproporcionado. ¿Cómo la ven?

Es por lo que suponen que más que un aumento en ese sentido, más bien sería una homologación para adaptarla a un parámetro normal de consumo de bebidas alcohólicas, si se toma en cuenta que hasta en el Estado vecino de Arizona impera esa medición para quienes conducen un vehículo después de beber esa cantidad, por intuirse que es producto de una convivencia y no para embrutecerse. Así el dato.

Y es que traducido al español la diferencia entre ambas estadísticas radica, que en una al conductor hasta por consumir una cerveza lo pueden extorsionar, porque ya con eso no pasa un retén policiaco; en tanto que la otra le permite ir a cenar y tomar una par de cheves o copas de vino, ya que esa cantidad no excede ese límite, por estar probado que no hay riesgo de que puedan causar un accidente al manejar.

Es por eso de la iniciativa que están proponiendo, para eliminar esa severidad a la hora de pararle al alto a quienes se toman un trago, con todo y que no representen un peligro al transitar por las calles en sus carros y es que eso ha conllevado una afectación entre los ciudadanos, por lo carísima que es la multa por conducción punible, al rebasar los $7 mil peso, que más la grúa y el corralón, ronda los $10 mil. ¡Zaz!

De ahí que con todo y que haya voces que digan que con ese reversazo se estaría perdiendo lo avanzado en ese ámbito, sobre todo los defensores de la vida y quienes luchan contra las adicciones, pero ciertamente que una y otra vez se ha demostrado que los extremos son malos, porque ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que lo queme, por esos exce$o$ prestarse para toda clase de corruptelas. ¡Ñácas!

Por estar más que confirmado, que cuando las multas son muy caras se dan las condiciones para fomentar la corrupción, en este caso policíaca, derivado de que al ciudadano le sale más barato dar una “mochada”, antes que ser detenido y pagar miles de pesos, porque los policías hasta ya la hacen de alcoholímetros humanos, al decirte: ¡sóplale aquí! Ya que incluso ellos te determinan que “chupaste”. ¡Tómala!

No en balde es que los que luego luego ya le dieron el visto bueno a esa proposición de modificación, son los de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), vía el secretario Manuel Lira, por el alto costo que ha tenido esa mínima cuantificación alcoholera, tanto para la ciudadanía, como para el sector empresarial, por lo que así esta esa probabilidad de cambio. ¿Será?

“Traen de encargo” a policías municipales…A los que vaya que han seguido “trayendo de encargo”, es a los agentes de las corporaciones municipales, por como el fin de semana ahora grupos armados balearan una Comandancia de Policía de Obregón, que es la ubicada en la Delegación Poniente, sin que hubiera heridos, como tampoco detenidos, al escapar los sicarios que perpetraron ese ataque.

Pues días antes polizontes de Nogales igual fueron objeto de una agresión, al ser hasta desarmados, luego de que detuvieran a un sujeto que conducía a exceso de velocidad, por lo que después de una persecución arrestaron a uno de los agresores, pero tampoco volvió a saberse nada al respecto, no obstante que en Guaymas y esta “Capirucha” por el estilo se han registrado de esos atentados. De ese tamaño.

Pero en esta ocasión fueron más allá los atacantes, al “agarrar de tiro al blanco” ese edificio policiaco, aunque al identificar a uno de los autos participantes, posteriormente lo ubicaron en la colonia Las Haciendas, por lo que previo intercambio de disparos mientras lo seguían, al final los tres pistoleros que lo abordaban terminaron huyendo, por el vehículo quedar con las llantas ponchadas. ¡Pácatelas!

Sin embargo y a pesar de esos últimos actos violentos que ha habido contra esas Policías, lo que es el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Darío Figueroa Navarro, bien gracias, por no verse que implementen algún operativo preventivo especial, como tampoco el que hayan informado sobre la persona detenida por el suceso en la frontera nogalense, por lo que así está la política de dejar pasar.

A lo mejor y porque Figueroa Navarro ya anda más ocupado en juntar sus chivas, por estar a punto de marcharse, con lo que será el próximo cambio de gobierno federal, el venidero 1 de diciembre, ante la desaparición de las delegaciones, y es por lo que presumen que ya no quiere “meterse en broncas”, de ahí el porque prácticamente se la ha llevado “nadando de muertito” o viendo como el chinito. ¡Palos!

Hace Claudia carambola de dos bandas…Quien sí que hizo “una carambola de dos bandas” el fin de semana, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por la doble visita que tuviera de los futuros titulares de la Sagarpa y Sedatu del próximo gobierno federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula y Román Meyer Falcón, respectivamente, con los que se reuniera por separado. ¡Órale!

Con todo y que las expectativas estuvieron alrededor de la venida de Villalobos, por los detalles que pudiera adelantar, en torno a la tan anunciada reubicación a Obregón de la Secretaria Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que ahora se llamará Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, misma que reiteró que empezará operar desde el 1de diciembre.

Para el caso anticipó que ya cuentan con la infraestructura lista y el edificio que será sede para que esa dependencia de la nueva administración federal se instale en Cajeme, ya que de entrada iniciará en el Centro de Usos Múltiples (CUM), precisando que las bases operativas del área de Ganadería continuará en Guadalajara y la de Pesca en Mazatlán, con un total de 300 empleados en general. ¡Qué tal!

Casi por nada es que después de analizar en corto con Claudia lo que son los planes y proyectos para Sonora, como parte de un proceso de planificación, es que a la par Víctor Manuel le agradeciera todas las facilidades que le ha dado, para lo que será esa reubicada que tendrá junto con sus principales funcionarios, y que desde ya se da por sentado que traerá muchos beneficios para la Entidad.

Y tocante a la reunión que sostuvo con Meyer Falcón, evaluaron las acciones que se implementarán en Nogales y San Luis R. C., ciudades que se beneficiarán con el programa de fortalecimiento y desarrollo de los municipios fronterizos, al ser seleccionadas entre otras 15 del País, en las que invertirán alrededor de 10 mil millones de pesos, para mejorar la calidad de vida de quienes viven en vulnerabilidad.

Ante lo que concluyen que la “Gober” sí que le está adelantando a ese tipo de gestiones y acercamientos, en aras de avanzar en la coordinación y definición de planes con la Federación y así abonarle para que se concreten con mayor agilidad en beneficio los sonorenses. De ese vuelo.

Llega “limpia” a sindicato de Sictuhsa…Sin que se hiciera mucho ruido, pero a donde también llegó la “limpia” de las grillas, después de la requisa que hicieran de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), es al sindicato de choferes de esa empresa, luego de la desconocida que le dieran al hoy ex cabecilla, Manuel Quiñónez. ¡Vóitelas!

Ya que después de esa requisada los operadores convocaron a una asamblea en la que tomaran varios acuerdos, entre ellos el cambio de directiva sindical, quedando Apolinar Castillo como nuevo secretario general, con lo que asumiera la titularidad del contrato colectivo, de ahí que obtuviera el aval de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al hacerle la consabida Toma de Nota. Ni más ni menos.

En lo que consideran que fue una reacción de las bases de esa organización sindicaloide, ante el sentir que había de que Quiñónez Leal se había convertido en una comparsa de los concesionarios adheridos a Sictuhsa, más que el responder a sus intereses, de ahí el porque de los reiterados emplazamientos a huelga que había hecho, cuyo último quedara sin efecto, por ese “pinochetazo” del que fuera blanco. Así el freno.

Razón por la cual es que esa emplazada que estaba programada para el pasado 29 de octubre se cancelara por el recién elegido dirigente, como es Castillo Valdez, quien fungía como secretario de Trabajo y Conflictos Laborales con la anterior plantilla encabezada por Quiñónez Leal, antes de que “lo mandaran a volar”, si se toma en cuenta que el primero hasta resultó palomeado por las huestes de la CTM.

Motivo por el cual es que intuyen que ahora sí es un gremio sindicalista que conducen por el carril que correcto, al velar por el interés de sus representados y no por el los patrones, como eran los camioneros.

