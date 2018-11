Enfrenta Tri femenil a Sudáfrica En el arranque del Mundial Sub-17

El cuadro dirigido por Mónica Vergara se fue con varios días de antelación para tener varios duelos amistosos que le permitieran llegar en óptimas condiciones

El Tri Femenil arranca este martes su participación en el Mundial Sub-17 enfrentando a Sudáfrica, en encuentro que tendrá lugar en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de la sede de Maldonado, Uruguay.

El cuadro dirigido por Mónica Vergara se fue con varios días de antelación para tener varios duelos amistosos, que le permitieran llegar en óptimas condiciones.

“Nosotras estamos disfrutando de cada momento al 100 por ciento, se respira y se vive el ambiente del Mundial, jugadoras y cuerpo técnico estamos muy entusiasmados y comprometidos, sobre todo con gran visión, una sola dirección para jugar al máximo partido a partido, sabemos de como se han desarrollado nuestros tres rivales y esa es una motivación para dar lo mejor como equipo”, dijo Vergara.

Luego de los fracasos de la Sub 20 que fue eliminada en la primera ronda, del Tri mayor, que no pudo acceder a la lucha por los boletos para el Mundial de Francia, la participación de este representativo es una de las últimas esperanzas de la rama Femenil, para demostrar que el trabajo realizado no es tan malo como se ve a través de sus resultados.

En las dos últimas Copas del Mundo Sub 17 (Costa Rica 2014 y Jordania 2016), México se clasificó a los Cuartos de Final, por lo que se espera que esta edición puedan repetir una vez más esta hazaña.

“De Sudáfrica he seguido a detalle su desarrollo y crecimiento, también he visto sus partidos de preparación, entonces sabemos que han jugado contra rivales como lo son Brasil y China, han sacado resultados importantes, siguiendo eso, es evidente que tienen un equipo que cada vez está pisando más fuerte en la cancha y que tienen buen orden, que son jugadoras atléticamente fuertes, que son directos, pero el estudio que tenemos de ellas nos hace sentirnos preparados y listos para afrontar el partido de mañana”, recalcó la entrenadora.

El Tri Femenil reconoció esta tarde el estadio Domingo Burgueño.