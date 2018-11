Deja enfrentamiento siete muertos

Policías Comunitarias y un grupo delictivo se enfrentan en la comunidad de Filo de Caballos; también hay cinco heridos y una decena de casas baleadas y una quemada

El menos siete muertos, cinco heridos, una decena de casas baleadas, una de ellas quemada, así como el desplazamiento de cientos de personas, fue el saldo de un enfrentamiento armado entre integrantes del Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero y un grupo delictivo en la comunidad de Filo de Caballos, perteneciente al municipio de Leonardo Bravo.

El enfrentamiento ocurrió la tarde del domingo y se prolongó por espacio de cuatro horas.

“Empezó como a las dos y terminó como a las seis, con altas y a veces muy altas, y teníamos que desocupar. Nomás dos cosas queremos: la pacificación de nuestros pueblos y el libre tránsito de la carretera Filo de Caballos-Casa Verde”, afirmó Humberto Moreno Catalán, coordinador de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.

En Filo de Caballos estaba arraigado uno de los grupos delictivos que opera en la sierra, quienes están en disputa con otra agrupación afianzada en el municipio de Heliodoro Castillo.

Tras varios meses de enfrentamientos, los policías comunitarios provenientes de diversos puntos del Guerrero se agruparon e irrumpieron este domingo paraexpulsar a los presuntos delincuentes.

La suma de víctimas es cifra de la policía comunitaria, pues el Grupo de Coordinación Guerrero no ha emitido información al respecto.

En un video que circuló en redes sociales se observa a varias camionetas de los policías comunitarios rumbo a Filo de Caballos, previo al enfrentamiento.

A casi 24 horas de los hechos, uno de los cadáveres permanece al fondo de una barranca, pues la Fiscalía General del Estado no ha realizado las diligencias correspondientes, cientos de cartuchos percutidos están en las calles y casas baleadas con rifles de alto poder, la cuales, según los policías comunitarios, eran propiedad de líderes del grupo delictivo afianzado en la comunidad.

“Tuvimos que tomar actitudes, no tomamos personas, ni rehenes, porque no veníamos a eso, nosotros veníamos en un plan de pacificación, a dialogar con la gente de aquí, y qué pasa, entrando me reciben a mi gente a balazos”, señaló.

Soldados y policías estatales arribaron a Filo de Caballos en donde permanecen en vigilancia, pero también los policías comunitarios se desplegaron en toda la comunidad y alrededores para evitar el regreso del grupo delictivo expulsado.

Su plan es extenderse hasta el punto conocido como Casa Verde para controlar todo el corredor serrano hasta el municipio de Heliodoro Castillo, con la finalidad, aseguran, de dar seguridad.

Nos vamos a quedar aquí permanente. Vamos a dialogar con la población civil y si quieren armar una comunitaria con apoyo de la comunitaria de Heliodoro Castillo se va a llevar a cabo, ya de aquí nos seguimos para Campo, Los Morros, etc.”, aseguró.

La zozobra y el miedo obligaron a cientos de pobladores a salir de su comunidad.

En Filo de Caballos no hay clases, ni servicios médicos, pues maestros ni médicos quieren acudir a sus centros de trabajo.

Son dos grupos de diferentes ámbitos, de diferente composición social, buscando controlar el paso, sobre todo, de camiones y de taxis, de urvans en la zona. Hay quienes se identifican como comunitarios, policías comunitarios y hay quienes son civiles armados. Aquí lo que vemos es que quien se salga de sus comunidades está fuera de la ley”, explicó José Francisco Terán Valle, comandante de la 35 zona militar.