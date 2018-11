Busca Jair Pereira retirarse en Chivas

En medio de tantos rumores, Jair Pereira rompió el silencio.

Reconoció que hasta la fecha no se ha definido nada sobre su contrato con Chivas que está próximo a expirar, aunque no ocultó su deseo de seguir vistiendo la camiseta rojiblanca.

“El sentirse valorado, a veces esa palabra pareciera que no existe. A mí me hubiera encantado ya hace seis meses, como normalmente se hace en diferentes clubes, todavía tres o cuatro meses antes ya saber lo que te depara. Hoy la realidad no ha sido así y trato de estar tranquilo. Siempre he mencionado que me gustaría retirarme aquí, yo estoy tratando de hablar de tres años, dos años con opción de un tercero”, dijo.

El futbolista no esconde la incertidumbre que vive, pues el Rebaño tiene a la vuelta de la esquina el Mundial de Clubes y entiende que su participación pende de un hilo.

“Uno siempre quisiera buscar la tranquilidad como jugador siempre quisieras tener algo definido para saber dónde estás parado. Pero la ilusión que yo tengo de jugar ese Mundial de Clubes es muchísima.

“Nosotros nos lo ganamos con base en esfuerzo de cada uno de los compañeros, quizá a Rodolfo Pizarro que hoy ya no está le hubiera encantado jugar ese campeonato”, explicó.

De hecho, en caso de no llegar a un arreglo, Pereira no descartó la opción de salir rumbo a la MLS y seguir los pasos de Matías Almeyda en el San José Earthquakes.

Habría muchas cosas que ver, uno tiene que sentarse a pensar fríamente, ver qué le conviene a tu carrera. Uno no se cierra puertas nunca en ningún lado, peor hoy pertenezco a Chivas todavía, contractualmente y voy a dar todo de mí, pase lo que pase siempre me voy a entregar en la cancha por estos colores. Si después viene otra oferta, sería cuestión de evaluar, peor hoy en día mi pensamiento es Chivas”, finalizó.