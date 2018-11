¿Benjamin Button? Ella dice rejuvenecer con el paso de los años

Alice Dawson es una mujer de 31 años de edad que asegura estar en la misma situación que Benjamin Button, pues dice, con el paso de los años solo disminuye su edad física.

La mujer afirma que cada día luce más joven gracias a su régimen de belleza: dieta saludable, mucha agua y aceite de coco en la piel, además de evitar la comida frita. Pero una foto de cuando tenía 15 años ha hecho pensar a la gente que está a su alrededor que ella no envejece, sino rejuvenece, informa The Sun.

“Realmente no sé por qué me veo más vieja en esa foto que en la imagen de ahora. Es una muy mala foto. Sé que llegará un momento en el que comenzaré a lucir más vieja, pero ahora creo que me está yendo bastante bien”, cuenta Alice.

Fuente: SDP noticias