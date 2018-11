Timan a guardia de agencia de automóviles nuevos

De acuerdo con la trabajadora, recibió una llamada telefónica del supuesto dueño de la agencia Audi, quien le indicó que le hiciera el depósito del efectivo que estaba en la oficina

Una mujer que labora como guardia de seguridad de la agencia de vehículos “Audi” fue víctima de delincuentes, quienes le hicieron una llamada telefónica haciéndose pasar por el dueño del lugar, para que depositara 23 mil 500 pesos que había en una de las oficinas.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado en la confluencia de los bulevares Rodríguez y Morelos, en la colonia Modelo.

Fue a las 8:10 horas del sábado, cuando la gerente del lugar, identificada como Sugey Isabel, de 28 años, llegó al sitio y la vigilante, le relató que hizo un depósito de urgencia por la cantidad mencionada, en una institución bancaria cercana, tal y como se lo había solicitado el dueño de la concesionaria.

La directiva dijo que no hubo ninguna solicitud y que ella no autorizó ningún movimiento, por lo que llamó al número de emergencia 911 y solicitó el arresto de la trabajadora, sin embargo, debido a que no fue detenida en flagrancia, los agentes que acudieron elaboraron un informe de conocimiento.

Por su parte, la trabajadora implicada relató que la persona que le llamó telefónicamente, la autorizó a que forzara la chapa de la puerta principal para que tomara el dinero, ya que ella le explicó que no disponía de las llaves de la oficina para ingresar.

Los oficiales orientaron a la encargada del comercio para que acuda hacia la comandancia de policía, y ante un agente del Ministerio Público presente la denuncia para las averiguaciones y diligencias de ley.