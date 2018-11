Renuncia Calderón al PAN

El expresidente arremetió contra el “consorcio” que controla al PAN y destruyó la vida del blanquiazul; en tanto el partido lamentó que n esbozara la más mínima autocrítica

La elección del dirigente nacional del PAN resintió este domingo la renuncia del ex Presidente Felipe Calderón, según informó el partido a través de un comunicado.

El documento cuestiona a Calderón por no esbozar la más mínima autocrítica por los errores que había venido señalando el michoacano.

“Respetamos las razones de su decisión, la cual es propia de alguien que siente que una organización va por un camino distinto al que considera que debe seguir. En paralelo, miles de personas libres han solicitado su ingreso al partido desde que hace seis semanas se reactivara el proceso de afiliación”, dice el comunicado.

“Nos sorprende, sin embargo, que alguien con su capacidad no esboce la más mínima autocrítica por los errores que señala, muchos de los cuales comenzaron a incubarse y a potenciarse precisamente cuando él, como Presidente de la República, mantenía el control total del partido”.

Además de desearle buena suerte en próximos proyectos, la dirigencia le agradeció a Calderón por todos los años de militancia y el trabajo desempeñado en el trayecto.

Calderón sigue los pasos de su esposa, Margarita Zavala, quien en octubre de 2017 renunció al blanquiazul para buscar una candidatura independiente a la Presidencia.

Acción Nacional, que el año próximo conmemorará el 80 aniversario de su fundación, ha perdido a sus dos militantes que fueron Presidentes de México: Vicente Fox y Felipe Calderón.

El michoacano había adelantado que si la elección de hoy no la ganaba Manuel Gómez Morín aceleraría los trabajos orientados a fundar un nuevo partido.

Arremete FCH contra ‘consorcio’ y ‘camarilla’

En su carta de renuncia a las filas del PAN, el ex Presidente Felipe Calderón arremetió contra la “camarilla” y el “consorcio” que controla al PAN y destruyó la vida del blanquiazul

Dirigida al presidente en turno, Marcelo Torres, la carta refiere que la “camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN, y no le interesa sostenemos, actualizarlos o fortalecerlos”.

Para el michoacano, “el consorcio que controla al PAN ha destruido la democracia interna, llegando al extremo de que durante los últimos años ninguna de las candidaturas relevantes del partido ha sido electa por los militantes, sino impuesta por designación a la membresía”.

La destrucción de la democracia interna, alegó, es irreversible dado que se ha hecho con la manipulación del padrón de militantes mediante exclusiones electivas e ilegales.